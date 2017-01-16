Beyin yorgunluğunu önlemenin yolları

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* Sevdiğiniz kişiler ve işlerle vakit geçirin

Beyin yorgunluğundan kurtulmanın ve zihni temizlemenin en iyi yolu kişinin kendisine zaman ayırmasıdır. Tiroidin yeterince çalışmaması gibi beyin yorgunluğuna sebep olan başka bir rahatsızlık varsa bu hastalığın da belirlenip tedavi edilmesi gerekir.