SAĞLIK HABERLERİ
16 OCAK 2017
SAĞLIK

Beyin yorgunluğunu önlemenin yolları

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:29:06

Nöroloji Uzmanı Dr. Abdullah Özkardeş, beyin yorgunluğu ile başa çıkmanın yolları hakkında bilgi verdi

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    Dikkat eksikliği, algılama bozukluğu, unutkanlık gibi belirtilerle ortaya çıkan beyin yorgunluğu, iş ve sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. 

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    Beyin yorgunluğunu atmak ve beyin sağlığını korumak için günlük yaşam içinde uygulanabilecek birkaç basit öneriyi dikkate almak önem taşıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Abdullah Özkardeş, beyin yorgunluğu ile başa çıkmanın yolları hakkında bilgi verdi.

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    * Yoğun iş temposu beyni yoruyor.

    * Beyin yorgunluğunun belirtileri genellikle Alzheimer hastalığı ile karıştırılmaktadır. Ancak Alzheimer hastalığı genetik faktörlere dayanmıyorsa genellikle 65 yaş sonrası ortaya çıkmaktadır. Beyin yorgunluğu ise özellikle yoğun iş yaşamı olan herkesin karşılaşabileceği bir durumdur.

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