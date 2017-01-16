'Antalyalı Hawking' Ersin

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FİZİKÇİ HAWKING'İ ÖRNEK ALDI

Muammer Ersin Çelik, Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking'i kendisine örnek aldı. Çelik, geçirdiği ALS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı vasıtasıyla insanlarla iletişim kuran Hawking'i hayatının önemli taşlarından biri olarak kabul ediyor. Oynadığı bilgisayar oyunlarında eksiklikler gören Çelik, oyun programları yazmaya başladı. 3 boyutlu oyun programları yazan Çelik, bu yazılımları da kendi çabasıyla öğrendi.