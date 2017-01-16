SAĞLIK HABERLERİ
16 OCAK 2017
SAĞLIK

'Antalyalı Hawking' Ersin

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:22:50 DHA

Kas hastalığı nedeniyle 6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 23 yaşındaki Muammer Ersin Çelik, ünlü fizikçi Stephen Hawking'i kendisine örnek aldı

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    Antalya'da kas hastası olan ve 6 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 23 yaşındaki Muammer Ersin Çelik, ALS hastası fizik profesörü Stephen Hawking'i kendisine örnek aldı. Sadece ilkokul birinci sınıfa giden Çelik, güçlükle hareket ettirebildiği parmak uçlarıyla 3 boyutlu bilgisayar oyunları için program yazıyor. Ana dili gibi İngilizce konuşabilen Çelik, aynı zamanda Almanca, Rusça ve Fransızca da yazabiliyor.

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    Muratpaşa ilçesinde emekli Muharrem Çelik ile ev kadını Emine Çelik, oğulları Muammer Ersin'e 3 yaşında bisiklet aldı. Oğullarının bisikleti sürmekte güçlük çektiğini gören Çelik ailesi, hastaneye götürdükleri Muammer Ersin'in kas hastası olduğunu öğrendi. Doktorlardan oğullarının birkaç yıl sonra yürüyemeyeceğini ve yatağa bağlı kalacağını öğrenen aile, yıkıldı. 6 yaşına kadar yürüyebilen Muammer Ersin Çelik, ilkokul birinci sınıfta arkadaşlarının yazı yazma hızına yetişemeyince öğretmeninin, 'Hep geç kalıyorsun' cümlesinden sonra okula gitmekten vazgeçti.

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    SADECE PARMAK UÇLARINI KIMILDATABİLİYOR

    Babasının zaman geçirmesi için aldığı bilgisayarla hayata tutunan Çelik, 17 yaşına geldiğinde ise tamamen yatağa bağlı hale geldi. Nefes almakta da zorluk çeken Çelik'in nefes borusundan delik açıldı. Son dönemde sadece parmak uçlarını kımıldatabilen Çelik, yaptığı çalışmalarla ailesinin gururu oldu. Ailesiyle gecekonduda oturan Çelik, uyumadığı zamanlarda günün geri kalanını bilgisayarda geçiriyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 dakika önce
    ALLAH YARDIMCISI OLSUN
  • Misafir 18 dakika önce
    allah yardımcısı olsun
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