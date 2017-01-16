Türkiye’nin ilk çocuk gelişimi fuarı

Hiç kuşkusuz her anne babanın isteği, çocuklarının iyi şekilde yetişmesini sağlayarak onları geleceğe tam donanımlı olarak hazırlamaktır. Çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olması için; onların sosyal, duygusal, zihinsel, kültürel ve bedensel gelişimlerini sağlıklı tamamlaması çok önemli. Ancak, aileler çocuklarının gelişim sürecinde ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşma, doğru seçimleri yapma konusunda kararsız kalabiliyorlar, sıkıntı yaşayabiliyorlar. Anne babalar ve çocuklarına yönelik organizasyonlar da bu ihtiyaca cevap vermede yetersiz kalıyor. İşte, Türkiye'deki bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Çocuk Gelişimi Fuarı, ilk kez 16-19 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 'İyi bir gelecek için' sloganıyla yola çıkarak, çocuklarımızın; sosyal, duygusal, zihinsel, kültürel ve bedensel açıdan iyi yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

TÜRKİYE'NİN PRESTİJLİ MARKALARININ EN YENİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ TANITILACAK

0-10 yaş arası çocuğu olan ebeveynler, bu yaş aralığında çocukların eğitiminden sorumlu öğretmenler ve eğitmenler, üniversitelerin çocuk gelişimi bölümlerinin öğrencileri ve öğretmenleri, zümre başkanları, çocuk bekleyenler ve çocuk gelişimi konusuna ilgi duyan tüm resmi ve özel kurumların yetkilileri ile bu alanda girişim yapmak isteyenlere yönelik ürün ve hizmetler 4 gün boyunca Çocuk Gelişimi Fuarında sergilenecek.

A’dan Z’ye geniş sergi profili ile ebeveynlerin hayatını kolaylaştıran en son çözümler sunulacak. Başta anne babalar ve eğitimciler olmak üzere, gelecek nesillerin yetişmesinde rolü olan herkesin, bilinçli hareket etmesi çocukların gelişimi için çok önemli. Bu noktadan hareketle hazırlanan, Türkiye'nin ilk ve tek Çocuk Gelişimi Fuarı'nın kapsamı, amacına hizmet edecek zengin bir içeriğe sahip. Fuarı ziyaret edenler; en geniş yelpazede ürünlere ve hizmetlere ulaşırken, yenilikleri ve gelişmeleri de yakından takip edebilecek.

ÇOCUK GELİŞİMİ İLE İLGİLENENLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU EN SON BİLGİ, TEKNOLOJİ VE YENİLİKLER DE ÇOCUK GELİŞİMİ FUARINDA!

Ziyaretçilerin en son yenilikler ile tanışmasını sağlayacak; kitaplar, dergiler stantlardaki yerini alacak. Çocukların sanatsal yeteneklerini, düşünme becerisini geliştirmeye yönelik setler, dil, fen bilimleri, doğa bilimleri eğitim setleri tanıtılacak. Üstün zekalı, bedensel engelli, zihinsel engelli, duygusal ve davranış bozukluğu olan çocuklara yönelik hizmet sunan danışmanlık merkezleri, programları ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi aktaracak. Çocukları eğlendirirken eğiten oyunlar ve oyuncaklar ile tematik parkların da yer alacağı fuarda; müzeler, sanat okulları, spor okulları ve yaz kampları da faaliyetlerini tanıtacak. Anne babalar, çocukların ilgi alanlarına göre katılabilecekleri çocuk gelişim atölyeleri ve kurslar hakkında da detaylı bilgi alabilecek.

Robot kitleri; ebeveynlere ve eğitmenlere özel eğitim programları, yazılım, uygulama, bilişim sistemleri; bedensel gelişime yönelik destekleyici ürünler ve kırtasiye malzemeleri de fuarda yer alacak.

ÇOCUĞUNUZUN YETENEĞİNİ KEŞFEDİN!

Çocuk Gelişimi Fuarı'nda, ürün ve hizmetlerin yanı sıra; seminer, söyleşi, çocuk gelişim atölyeleri gibi yönlendirici, eğitici etkinlikler de uzmanlar eşliğinde düzenlenecek. Tüm ziyaretçileri kapsayacak şekilde tasarlanan etkinliklere katılanlar hem eğitimlerden faydalanacak hem de sevdiği kişilerle yüz yüze buluşma imkanı bulacak. Çocuklar, gelişim atölyelerinde yaptıkları çalışmalarla evlerine dönmenin mutluluğunu duyacaklar. İlgi alanına göre etkinliklere katılmak isteyenler www.cgfuari.com üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Uzmanlar sorunları ve sıkıntıları dinleyecek, çözüm önerilerinde bulunacak. 4 gün sürecek olan “Çocuk Gelişimi Fuarı’nda” uzmanlar, ailelerle bir araya gelecek. Türkiye’nin ünlü bebek ve çocuk gelişim uzmanları, psikolog ve psikiyatrları, yaşam koçları, ünlü anneleri, bebek-çocuk yazarları hem ebeveynlere ve ebeveyn adaylarına hitap edecek hem de sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyecek, çözüm önerilerinde bulunacak. Onlara aklınızdaki tüm soruları sorabileceksiniz.

İçinizdeki çocukla veya çocuğunuzla beraber keyifli dakikalara yelken açmaya hazır olun. Üstelik E-bilet kaydını yaptıranlara fuar girişi ücretsiz! Çocuk gelişimi konusuna ilgili olan herkes www.cgfuari.com üzerinden e-bilet kaydı yaptırarak, fuarı ücretsiz ziyaret edebilecek. E-bilet kaydı yaptırmayanlar ise 15 TL’lik giriş ücreti ödeyerek fuarı gezip etkinliklere katılabilecek. 0-10 yaş grubu çocuklar için ise fuar ücretsiz.