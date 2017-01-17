SAĞLIK HABERLERİ
17 OCAK 2017
Yüz felci
SAĞLIK

Soğuk hava yüz felci riskini artırıyor!

Önal, yaptığı açıklamada, yüz felcinin aniden ortaya çıkan, tek taraflı olarak yüzdeki mimik kaslarının çalışmamasıyla gözlenen klinik tablo olduğunu söyledi

17 Ocak 2017 Salı, 09:25:03 Güncelleme: 09:36:41 AA

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülküf Önal, "Soğuk hava, öncelikli yüz felcinin nedeni olarak bilinmektedir. Ancak her türlü hava koşulunda da görülebilir. Temelde Tip1 Herpes virüs enfeksiyonunun sonucunda geliştiği bilinmekle beraber, bu enfeksiyonun ortaya çıkışının nedeni de tam olarak bilinmemektedir" dedi.

Önal, yaptığı açıklamada, yüz felcinin aniden ortaya çıkan, tek taraflı olarak yüzdeki mimik kaslarının çalışmamasıyla gözlenen klinik tablo olduğunu söyledi.

Görülme sıklığının erkek ve kadınlarda benzer olduğunu, ancak gençlerde ve orta yaşlarda daha sık karşılaşıldığını anlatan Önal, soğuk havalarda yüz felci sıklığının arttığını vurguladı. Önal, hastalığın gelişiminde viral enfeksiyonlar, damar bozuklukları ve bazı bağırsak hastalıklarının etkili olduğunu ifade etti.

"HASTALIK ORTALAMA 4-6 HAFTA İÇİNDE DÜZELİR"

Mevsimsel ve meteorolojik değişikliklerin yanı sıra hava ısısı, nem oranı ve basınç değişikliklerinin yüz felcini tetiklediğine işaret eden Önal, "Yüz felci, yılda 100 bin kişinin yaklaşık 25'inde görülüyor" dedi.

Prof. Dr. Önal, şöyle devam etti: "Soğuk hava, öncelikli yüz felcinin nedeni olarak bilinmektedir. Ancak her türlü hava koşulunda da görülebilir. Temelde Tip1 Herpes virüs enfeksiyonunun sonucunda geliştiği bilinmekle beraber, bu enfeksiyonun ortaya çıkışının nedeni de tam olarak bilinmemektedir.

Rahatsızlığın iyileşmesi sinirde olan harabiyetle bağlıdır. Hafif hasar bulunuyorsa birkaç gün gibi kısa sürede iyileşebilir. Daha ağır olan hasarlarda iyileşme birkaç aya kadar uzayabilir. İyileşme 15 günle 18 ay arasında sürebilir. İyileşmeden sonra felcin yüzde 5-15 oranında tekrarlama riski olabilir. Bu durum, kişideki risk faktörlerine ve hastalıklara bağlı olarak değişebilir. Ortalama 4-6 hafta içinde düzelir."

Yüz felci tedavisinin nöroloji uzmanları tarafından yapıldığını belirten Önal, gerektiğinde kulak-burun-boğaz, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile plastik cerrahi uzmanlarından destek alınabildiğini söyledi.

Önal, tedavi için hastanın öncelikli olarak soğuktan korunmasının şart olduğunu, önerilen tedaviyle birlikte hastanın kas zayıflamasını engellemek için egzersiz ve sıcak masaj yapması gerektiğini bildirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Acı biber ömrü uzatıyor!
SAĞLIK

Acı biber ömrü uzatıyor!
Bel ve boyun fıtığı hakkında merak edilenler!
SAĞLIK

Bel ve boyun fıtığı kabusunuz olmasın!
Tabip Odası Başkanı: “Birçok doktor antidepresan kullanıyor”
SAĞLIK

“Birçok doktor antidepresan kullanıyor”
Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?
SAĞLIK

İşte akciğer kanserinin belirtileri...
'Antalyalı Hawking' Ersin
SAĞLIK

Bu da 'Antalyalı Hawking' Ersin!
"Uykusuzluk bağırsaklarda kötü bakterilere yol açıyor"
SAĞLIK

"Uykusuzluk bağırsaklarda kötü bakterilere yol ...
'Öksürük başladığında antibiyotik almayın'
SAĞLIK

'ÖKSÜRÜK BAŞLADIĞINDA ANTİBİYOTİK ALMAYIN'
Aslan balığı zehirliyor!
SAĞLIK

DİKKAT AKDENİZ'DE GÖRÜLDÜ!
Fil hastalığına yakalanan 6 çocuk babası yardım bekliyor
SAĞLIK

FİL HASTALIĞINA YAKALANAN 6 ÇOCUK BABASI YARDIM BEKLİYOR
Sekiz şehir hastanesi bu yıl kapılarını açacak!
SAĞLIK

SEKİZ ŞEHİR HASTANESİ BU YIL KAPILARINI AÇACAK!
Karaciğer ve böbrek nakil bekleyen çocuğu için bakanlıktan kolaylık bekliyor!
SAĞLIK

KARACİĞER VE BÖBREK NAKİL BEKLEYEN ÇOCUĞU İÇİN BAKANLIKTAN KOLAYLIK BEKLİYOR!
Türkiye'den 3 kıtaya organ nakli için teknik destek
SAĞLIK

TÜRKİYE'DEN 3 KITAYA ORGAN NAKLİ İÇİN TEKNİK DESTEK