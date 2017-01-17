6 aylık bebeğe annesinin böbreği nakledildi

Türk doktorlar, organ naklinde bir ilki daha gerçekleştirdi. İstanbul’da yapılan operasyonla, dünyada ilk kez 6 aylık bir bebeğe böbrek nakledildi.

Kalıtsal böbrek hastalığıyla dünyaya gelen 6.5 kilogramlık Hüseyin bebeğe, annesi Sümel İdem ikinci defa hayat verdi. Kısacık ömrü ıstırap ve tedavilerin yüküyle geçen Hüseyin, şimdi annesinin kucağında etrafına gülücükler saçıyor. Memorial Şişli Hastanesi’ndeki operasyonu yöneten Doç. Dr. Burak Koçak, genellikle çocuklara canlı vericiden nakil için 10 kilo sınırının kabul edildiğini belirtti. “Nakledilecek böbreğin çocuğun vücuduna sığması ve fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için belli boy ve kiloya ulaşması beklenir” diyen Koçak süreci şöyle anlattı: “Hüseyin ya diyalize girecek, ya da nakil yapılacaktı. Bu kadar küçük yaştan diyaliz tedavisi yaşam süresini kısaltabiliyor. Boyları uzamıyor, kilo alamıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla Hüseyin, canlı vericiden böbrek nakli yapılan dünyadaki en küçük çocuk.”

Serkan AKKOÇ / GAZETE HABERTÜRK