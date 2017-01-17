Domuz gribinin belirtileri nelerdir?

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H1N1 virüsüne karşı etkili olan (antiviral) iki ilacın domuz gribi semptomlarını azalttığı ve hastalığın süresini kısalttığına dair bilimsel kanıtlar mevcut. Hatta bu ilaçlar, bronşit ve zatürre gibi komplikasyonları engeller. Ancak bu ilaçlara yüksek oranda direnç gelişmiştir.