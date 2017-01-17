SAĞLIK HABERLERİ
17 OCAK 2017
SAĞLIK

Domuz gribinin belirtileri nelerdir?

17 Ocak 2017 Salı, 11:05:28

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, domuz gribi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

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    Öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi soğuk algınlığı kışın salgın halinde pek çok kişide görülüyor. Ama H1N1 virüsünden kaynaklanan grip, daha ağır seyredebiliyor.

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    Domuz gribi olarak bilinen hastalık, mevsimsel grip gibi geliyor. İnsandan insana solunum yolu ile eller ve kullanılan eşyalar yoluyla bulaşan domuz gribi, hafif enfeksiyondan zatürreye kadar değişken bir tablo gösterebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, domuz gribi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

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    ATEŞ 4 GÜNDE DÜŞMEZSE... 

    Domuz gribi öksürük ya da hapşırık sonrasında havaya saçılan damlacıklarla bulaşıyor. Eller ve eşya ile de bulaşan domuz gribi ise aniden başlıyor. 

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