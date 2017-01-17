Kafein bağımlılığı tedavi edilebilir mi?

Beyinde sentezlenen ve depolanan bir sinir hücresi ileticisi olan agmatin, kafein bağımlılığı tedavisinde etkili olabilir mi? Özel bir üniversitede Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fatmanur Akpunar'ın kafein bağımlılığını agmatinle tedavi edilmesine ilişkin çalışması TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler arasına alındı.

Araştırma, birçok bağımlılığın tedavisine ışık tutabilecek bir proje olarak önem taşıyor.

Dünyada oldukça yaygın biçimde kullanılan bir psikoaktif madde olan kafeinin kronik kullanımı tolerans ya da duyarlılaşmaya neden olabiliyor. Alkol, kafein, nikotin ve amfetamin gibi maddelerin kronik kullanımda duyarlılaşmaya neden olması, aynı zamanda madde bağımlılığı ile ilişkilendiriliyor.

AGMATİN KAFEİN BAĞIMLILIĞINA ÇARE OLABİLİR Mİ?

Daha önce yapılan deneysel çalışmalarda; beyinde sentezlenen ve depolanan bir sinir hücresi ileticisi olan agmatinin, alkol bağımlılığı tedavisinde faydalı etkileri görüldü. Bulgular agmatinin, maddenin kötüye kullanımı ve madde bağımlılığının tedavisinde bir potansiyele sahip olabileceğine işaret ediyor.

Bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkan Fatmanur Akpunar, kronik kullanımda cinsiyete ve doza bağlı gelişen kafein bağımlılığında, agmatinin tedavi edici rol oynayabilme ihtimali üzerinde çalışıyor.

Erkek ve dişi fareler üzerinde farklı dozlarda kafein bağımlılığı modeli oluşturan Akpunar, agmatinle bağımlılığın etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Ortaya çıkacak sonuçlar birçok bağımlılığın agmatinle birlikte tedavi edilebilmesini sağlayabilir.

Çalışmalarını Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın danışmanlığında sürdüren Fatmanur Akpunar, araştırmanın sonuçlarına en kısa sürede ulaşmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay, agmatinin kendisinin de bağımlılık oluşturabileceği ve kafenin yerine geçebileceğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.