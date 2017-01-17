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17 OCAK 2017
Tahin pekmez
SAĞLIK

Tahin-pekmez ikilisi her derde deva

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, her gün 2 kaşık yenecek tahin ve pekmez ikilisinin yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacını karşıladığını söyledi

17 Ocak 2017 Salı, 11:51:00 Güncelleme: 11:54:20 İHA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, her gün 2 kaşık yenecek tahin ve pekmez ikilisinin yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Tahin ve pekmez ikilisi kış günlerinin vazgeçilmezi olarak bilinirken, ikilinin kan yapmak dışında daha pek çok faydasının bulunduğu kaydedildi. Depresyona da iyi geldiği ifade edilen bu ikili, kış aylarında vücut ısısını yükseltmeye yardımcı olup, kemik gelişimini de destekliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, her gün 2 kaşık yenecek tahin ve pekmez ikilisinin yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacını karşıladığını aktardı. B1 vitamini ihtiyacının yüzde 247'ünü, magnezyum ihtiyacının yüzde 22'sini, fosfor ihtiyacının yüzde 22'sini, demir ihtiyacının yüzde 14'ünü ve kalsiyum ihtiyacının yüzde 12'sini karşıladığını anlatan Fatma Baysal Yusuf, "Tahin, yağ içeriği oldukça yüksek bir besindir. Kalp damar sağlığı ve mental sağlık için oldukça yararlı olan tekli ve çoklu doymamış yağ içeriğinden oluşur. Ayrıca susam tohumları kolesterol düşürücü ve anti kanser etkisi ile bilinen fitosterolleri diğer yağlı tohumlara nazaran biraz daha fazla içermektedir. Hücre yapısının bozulmasını engelleyen tahin, kansere karşı iyi bir koruyucu görevi üstlenir. Susam tohumları besin içeriği bakımından oldukça zengindir" dedi.

Pekmezin de tahin gibi oldukça fazla kalsiyum, fosfor ve magnezyum içerdiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, "Pekmezin demir içeriği yüksektir. Demir eksikliği anemisi olan bireylere siyah üzüm pekmezi önerilir. Üzüm çekirdeği içerdiği için resveratrol adı verilen antioksidanı da bol miktarda içerir. Resveratrol ün damar yapısının korunmasını sağlayıcı ve cilt yaşlanmasını geciktirici etkisi vardır. Kalp damar hastalığı olanlara, spor yapan bireylere, çocuklara ve ileri yaş dönemlerindeki bireylere özellikle önerilir. Özellikle havaların soğuk olduğu günlerde antioksidanlar açısından zengin olan bu besini karışımını tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Kolesterol içermediği için mide rahatsızlıkları için de tüketebilirsiniz. Kış aylarında halsizliğe, hastalıklara, kas güçsüzlüklerine karşı her gün 1-2 yemek kaşığı tahin pekmez tüketilmesini öneriyoruz. Güçlü bir mineral desteğinin yanında tadı sayesinde tatlı ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Miktar konusunda aşırıya kaçmamaya özen gösterin" şeklinde konuştu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
    kabizlik yapar
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