SAĞLIK HABERLERİ
17 OCAK 2017
SAĞLIK

Aslan balığı zehirliyor!

17 Ocak 2017 Salı, 12:17:12 DHA

Doç. Dr. Deniz Ayas, İndo- Pasifik kökenli aslan balıklarının Kızıldeniz'i geçerek Akdeniz ekosisteminde popülasyon kurmaya başladığını söyledi

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    Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, İndo- Pasifik kökenli aslan balıklarının Kızıldeniz'i geçerek Akdeniz ekosisteminde popülasyon kurmaya başladığını söyledi.

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    Uzun yıllardır Akdeniz'de bilimsel çalışmalar yürüten Doç. Dr. Deniz Ayas, zehirli bir tür olan aslan balığının Mersin açıklarında da son 2 yıldır görülmeye başladığını kaydetti.

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    Özellikle Taşucu-Anamur arasında yapılan çalışmalarda çok sayıda aslan balığına rastladıklarını belirten Ayas, "Aslan balıkları, İndo-Pasifik kökenli, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen tropik balıklardır. 

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