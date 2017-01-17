Cerrahpaşa'nın 50. yılında 100 tıp öğrencisine burs!

Türkiye’nin en köklü ve saygın üniversitesi olan İstanbul Üniversite’sine bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 50. kuruluş yılını kutluyor. Milli takımın yıldız futbolcusu Mehmet Topal’ın eşi Selda Topal’ın öncülüğünde, bu köklü ve saygın bilim yuvasında yetişen geleceğin bilim insanlarına bir parça da olsa katkıda bulunmak amacıyla “50. Yılda 50 Tıp Fakültesi öğrencisine eğitim bursu” kampanyası başlattı.

"CERRAHPAŞA HEPİMİZİN GÖZ BEBEĞİ"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimliği himayelerinde gerçekleştiren kampanyaya spor, iş ve sanat dünyasından destek yağdı. 50 Tıp öğrencisine 1 yıllık burs kaynağı yaratılması hedeflenirken davet günü bu sayı 100’e çıktı.

Selda Topal da önceki gün hem yeni yıl yemeği düzenledi hem de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim kadrosuyla, düzenlenen kampanyaya destek veren bağışçıları buluşturdu.



Davetin sunuculuğunu ünlü oyuncu Saruhan Hünel yaptı. Hünel, açılış konuşmasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 50. yılının açılışı onuruna 50 tıp fakültesi öğrencisine burs verilmesine ön ayak olması nedeniyle Selda Topal’a ve bu imkanın yaratılmasında destek veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Sayın Prof Dr. İbrahim İkizceli’ye teşekkür etti.

Davette konuşma yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak; “Cerrahpaşa hepimizin göz bebeği, bilim yuvası. Bu saygın ve köklü kuruluşa destek veren herkes birer eğitim gönüllüsü ve gelecek yatırımcısı. Bugünkü tablo hepimizi çok duygulandırdı, katkıda bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum diyerek davetin ev sahibi Selda Topal ile organizasyonu projelendiren Gülçin Yılmaz İzel’e plaket takdim etti.

100 tıp öğrencisine bir yıllık burs oluşturanlara İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onur Belgesi verildi.



Davete aralarında Sitare Akdilek, Zeynep Ilıcalı, Ayşe Azizoğlu, Zeynep Toker, şarkıcı Elif Kaya, şarkıcı Berksan, Yağmur Tanrısevsin, Tuğba Melis Türk, Emine Ün, Melis Babadağ, Şenay Akay, Işıl Rençber, Sema Basa, Perihan Akı, Nuray Fenercioğlu, Petek Ertüre, Özge Peker, Hande Sezer Pekcan, Özlem Yıldız, Dilek Birgen, Ebru Erbaş ve Selvi Serttaş gibi çok sayıda isim katıldı.



ONUR BELGESİ VERİLEN ÜNLÜLER



Kampanyada; Mesude Öztanık, Selçuk İnan, Berksan, Yağmur Tanrısevsin, Serin Durmay, Hülya Kanlı, Gökçe Sürmeli, Shine Kaynar, Gözde Taşkıran, Dr. Doğan Bircan, Hande Yıldırım Gamgam, Mustafa Küçük, Nilgün Çolak, Alara Çolak, Aleyna Çolak, Seda Aydın, Betül Zeynep Toker, Ahu Orakçıoğlu, Meltem Demir, Öznur Yakın, Özge Peker, Nazan Aldemir, Züleyha Özgül, Sema Güral Sürmeli, Selvi Serttaş, Liyana Güler, Berna Fırat, Saruhan Hünel, Serap Sarı ve Tuğba - Nuri Şahin’in katkıları ile 100 Tıp Fakültesi öğrencisine bir yıllık burs olanağı yaratıldı.

FUTBOL DÜNYASININ YENGELERİ DE YALNIZ BIRAKMADI!



Futbolcu eşleri de Selda Topal’ı yalnız bırakmadı: Fenerbahçe’nin yıldızları Robin Van Persie’nin eşi Bouchra Van Persie, Simon Kajer’in eşi Elina Kajer, Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel ve Ertuğrul Taşkıran’ın eşi Gözde Taşkıran’ın yanı sıra Beşiktaşlı Cenk Tosun’un eşi Ece Tosun da davette hazır bulundu.



TUĞBA - NURİ ŞAHİN’DEN 10 ÖĞRENCİYE BURS!



Kariyerini Almanya’nın Borussia Dortmund takımında sürdüren Nuri Şahin ise eşi Tuğba Şahin ile birlikte 10 öğrencinin burs bedelini karşıladı. Bu bağış karşısında Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, duyarlı çifte özel teşekkür ederek, onur belgelerini kendilerine ulaştıracaklarını iletti.



CERRAHPAŞA’NIN EN GENÇ BAŞHEKİMİ BABASI ÇIKTI



Davete katılan isimlerden Sema Basa ise duygusal anlar yaşadı. Cerrahpaşa Hastanesi’nin 1967 yılında İstanbul Üniversite’sine bağlandığı dönemde hastaneyi Türkiye’nin en genç başhekimi olan 35 yaşındaki Dr. Seyfi Basa’nın yani babasının yönettiğini söyleyen Basa, ilgi odağı oldu. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Başhekim Prof. Dr. İbrahim İkizceli ise bu gelişme üzerine Dr. Seyfi Basa’nın adının Cerrahpaşa’da yaşatılması için ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler. Bu habere çok sevinen Sema Basa ise Rektör Mahmut Ak’a Ben de babamın hatırasına bir saygı olarak hastane içerisinde ihtiyaç duyulan bir bölümün restore ettireceğim’ dedi.