Fil hastalığına yakalanan 6 çocuk babası yardım bekliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen 'lenfödem'e yakalanan Ali Güncan, her geçen gün biraz daha büyüyen ayak ve bacakları nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor.

Yeşil Mahalle 4202 Sokak'ta yaşayan 6 çocuk babası olan Ali Güncan, yakalandığı ve halk arasında 'fil hastalığı' olarak da nitelendirilen hastalık nedeniyle tek başına hayatını idame ettiremez hale geldi. Güncan'ın yakınları evde bakım ücreti almak istemelerine rağmen, bakım ücreti alma noktasında gerekli raporu alamadıklarını söylediler. Baraka evde ikamet eden Güncan, 7 yıldır evden çıkamadığı gibi çekyat üzerinde yatıp kalktığını söyledi. Ali Güncan, yetkililere seslenerek evde bakım ücreti alma konusunda yardımcı olmalarını istedi.

Fil hastalığı

Halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen hastalık, tıp dilinde lenfatik sıvıların hücre dokuları arasında sıkışarak basınç uygulaması ve şişmesi olarak tanımlanıyor. Lenf sisteminin yapısal bozukluğundan da kaynaklanıyor. Dokular arası geçiş düzenli yapılamadığında bu sıvılar birikerek bacaklarda ve kollarda şişmeye neden oluyor. Tedavi düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğinde hastalık yok edilebiliyor ancak tedavi bırakıldığında zedelenmeler ve yaralanmalar ortaya çıkıyor.