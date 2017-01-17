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17 OCAK 2017
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Türkiye'den 3 kıtaya organ nakli için teknik destek

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, "Mozambik Sağlık Bakanlığının Maputo'da bir böbrek ve kornea nakli başlatılması yönündeki bizden istedikleri yardım talebini masaya yatıracağız ve bir eylem planı hazırlayacağız"

17 Ocak 2017 Salı, 14:39:36 Güncelleme: 15:00:32

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) tarafından Asya, Afrika ve Doğu Avrupa'daki gelişmekte olan ve az gelişmiş 70 ülkeye organ nakli konusunda destek için "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi" yürütülüyor.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, proje kapsamında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda katılımcı 70 ülkeden birisi olan Mozambik'de bulunduklarını söyledi.

Projenin, Sağlık ve Ekonomi bakanlıkları, İslam İşbirliği Teşkilatı ile TİKA tarafından faaliyet bazında desteklendiğini belirten Kahveci, projenin 5 üniversite ve 5 mesleki sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu platformca başlatıldığını aktardı.

Kahveci, organ bağışı ve organ nakliyle ilgili teknik yardım ve iş birliği programını tartışmak üzere Mozambik'te olduklarını ifade ederek, "Mozambik Sağlık Bakanlığının Maputo'da bir böbrek ve kornea nakli başlatılması yönündeki bizden istedikleri yardım talebini masaya yatıracağız ve bir eylem planı hazırlayacağız" dedi.

Mozambik Sağlık Bakan Yardımcısı Mouzinho Saide ve direktörlerle bir araya geldiklerini anlatan Kahveci, organ bağışı ve organ nakli alanında teknik yardım ve iş birliği programı başlattıklarını kaydetti.

Kahveci, "Mozambik Sağlık Bakanlığının talebi üzerine Maputo'da bir kornea ve böbrek nakli programı başlatmak için ekiplerimiz çalışma yapacaklar bu hafta boyunca. İhtiyaçları analiz ederek Türkiye olarak hem sağlık personeli eğitimi hem de teknik destek anlamında gerekli yardımları yapacağız. Ayrıca yoğun bakım, ilk ve acil yardım ile karaciğer nakli konularında doktor ve hemşirelerin eğitimi de gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Kahveci, ekiplerinde sağlık turizmiyle ilgilenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi hastanelerin de bulunduğunu dile getirdi.

ZOR TEDAVİLER İÇİN HASTALAR YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Mozambik Sağlık Bakanlığının, burada yapılamayan zor tedaviler için hastalarını yurt dışına gönderdiğini anlatan Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta burada yapacağımız görüşmelerde bizim heyetimizde bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Sağlık Turizmi İş Konseyi üyeleri Mozambik Sağlık Bakanlığındaki ilgili komitelerle görüşerek Türkiye'nin sağlık turizminde bir destinasyon olarak kullanılması noktasında bir mutabakata varacaklar. Hafta sonuna doğru Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Organ Nakli Ağı'nın kurumsal koordinatörü olan Türkiye Organ Nakli Vakfı arasında bir mutabakat zaptı imzalanmasını ümit ediyoruz."

Kahveci, Mozambik Sağlık Bakanlığı komiteleriyle görüşeceklerini, Maputo Merkezi Hastanesinde ise doktorlarla bir araya gelerek workshop yapacaklarını söyledi.

NAKİL YAPILAMAYAN BİRÇOK HASTA HAYATINI KAYBEDİYOR

Projenin paydaşlarından Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar da Mozambik'de organ yetmezliği nedeniyle birçok hastanın nakil yapılamadan hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Çınar, Türkiye'nin organ naklindeki tecrübelerini Mozambik Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle paylaşacağını, Mozambik'te organ bekleyen hastalar için projenin umut olacağını söyledi.

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