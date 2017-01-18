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SAĞLIK

ABD'de elektronik sigara faciası!

17 Ocak 2017 Salı, 21:43:34 DHA

ABD'de bir kişi elektronik sigaranın patlaması nedeniyle yaralandı

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    ABD’nin Pocatello kentinde yaşayan bir şahıs, içtiği elektronik sigaranın patlaması sonucu yedi dişini kaybetti ve yüzünde ikinci derece yanık oluştu.

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    Idaho eyaletindeki Pocatello kentinde yaşayan Andrew Hall isimli adam, işe gitmeye hazırlandığı sırada kullandığı e-sigaranın yüzünde patlaması sonucu derhal acil servise başvurdu.

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    Kurbanın yüzünde kısmi parçalanma ve ikinci derece yanık oluşturan e-sigara, yedi dişini koparmanın yanı sıra ağız içine de zarar verdi. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 saat önce
    Elektronik sigara zararlı diye boşuna söylemiyoruz.
  • Misafir 4 saat önce
    Asıl açacağı tazminat davasını merak ediyorum
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