SAĞLIK
ABD'de elektronik sigara faciası!
17 Ocak 2017 Salı, 21:43:34 | Güncelleme: 18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:37:46
DHA
ABD'de bir kişi elektronik sigaranın patlaması nedeniyle yaralandı
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ABD’nin Pocatello kentinde yaşayan bir şahıs, içtiği elektronik sigaranın patlaması sonucu yedi dişini kaybetti ve yüzünde ikinci derece yanık oluştu.
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Idaho eyaletindeki Pocatello kentinde yaşayan Andrew Hall isimli adam, işe gitmeye hazırlandığı sırada kullandığı e-sigaranın yüzünde patlaması sonucu derhal acil servise başvurdu.
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Kurbanın yüzünde kısmi parçalanma ve ikinci derece yanık oluşturan e-sigara, yedi dişini koparmanın yanı sıra ağız içine de zarar verdi.
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Yemek yemekte zorlandığını ifade eden Hall’ın yüzüne saplanan plastik parçaları, dişler ve yabancı cisimler cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.
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Olayda kullanıcı hatası olmadığını söyleyen Andrew Hall, doğru pili kullandığını, aldığı yerdeki görevliye pili taktırdığını ve cihazın bakımını doğru şekilde yaptığını belirtti.
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Patlamanın etkisiyle banyodaki lavabonun köşesinin kırıldığı ve tavanda da hasar oluştuğu görüldü.
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