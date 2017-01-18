Ukrayna’da üç ebeveynli çocuk doğumu gerçekleşti!

6 | 10

Zukin, uygulanan yöntem ile hastanın ve kocasının hücrelerinin temizlenerek donörden alınan yumurtaya aktarıldığını aktararak, "Sonuçta yenilenen yumurtada, genetik yapıda annenin ve babanın DNA’sından 25 bin gen, donörden ise 37 gen oluştu. Yani bebek üç ebeveyn sahibi oldu.