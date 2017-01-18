SAĞLIK HABERLERİ
18 OCAK 2017
SAĞLIK

Ukrayna’da üç ebeveynli çocuk doğumu gerçekleşti!

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:14:38

Ukrayna’da dünyada ilk kez uygulanan yeni bir üreme yöntemi ile “üç ebeveynli bebek” doğumu gerçekleştirildiği bildirildi

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    Ukrayna’da dünyada ilk kez uygulanan yeni bir üreme yöntemi ile “üç ebeveynli bebek” doğumu gerçekleştirildiği bildirildi.

     

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    Nadezhda (Umut) Kliniği Müdürü Valeriy Zukin, düzenlediği basın toplantısıyla dünyada ilk kez izlenen bir yöntemle bu ayın başında bir doğum gerçekleştirdiklerini söyledi. 

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    Zukin, ebeveynlerden alınan hücrelerin başka bir kadından alınmış döllenmiş yumurtaya yerleştirilmesi sonucu bebeğin doğduğunu belirtti.

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