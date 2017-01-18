'Keyifli Bebek Odaları' normal doğumu teşvik ediyor

Sağlık Bakanlığınca normal doğumu teşvik amacıyla yürütülen "Keyifli Doğum Üniteleri" uygulaması kapsamında, Ünye Devlet Hastanesinde 4 oda oluşturuldu.

Başhekim Opr. Dr. Güray Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni doğum yapmış annelerin doğum sonrası yaşadıkları sorunları en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Annelerin kendilerini ev ortamında hissetmesi ve gebelik sonrası psikolojilerinin düzelmesini planladıklarını anlatan Yılmaz, "Ünye Devlet Hastanesinde bu çalışmamız 10 gündür devam ediyor. Keyifli bebek odalarıyla, yeni doğum yapmış anneleri ev konforunda ortam sağlayarak, doğum sırasında yaşayabilecekleri stresten, sıkıntıdan uzak tutmayı hedefliyoruz. Burada, annelerin evinde kullanabileceği şekilde mobilyaları, televizyonu, banyosu, lavabosu ile tek kişilik odalarımızla hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

Normal doğumun fizyolojisini anlatmak, doğum sırasında yaşanacak tüm problemlerin önceden tespit edilmesi ve gebenin bilgilendirilmesi amacıyla Kadın Doğum Polikliniğinde gebe okulu da bulunduğunu dile getiren Yılmaz, anne adaylarını gebe okuluna davet etti.

Başhekim Yılmaz, psikolog, diyetisyen, ebe ve doktorlardan oluşan ekibin okula başvuran hastaları eğittiğini kaydederek, "Eğitime katılan hastalarımızı, sağlığında herhangi bir sorun olmadığı sürece öncelikle normal doğumunu sağladıktan sonra keyifli bebek odalarında misafir etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Hastanede 6'ncı çocuğunu dünyaya getiren Gülseren Kocakoç da "keyifli bebek odası" hizmetinin konforlu ve iyi olduğunu duyarak hastaneye başvurduğunu anlatarak, "İyi de yapmışım. Odanın içinde banyosu, lavabosu, televizyonu, oturma grupları bulunuyor ve çok rahatız. Burada psikolojik olarak da çok rahatız, ev ortamı gibi" değerlendirmesinde bulundu.