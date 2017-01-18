SAĞLIK HABERLERİ
18 OCAK 2017
Keyifli doğum odaları
SAĞLIK

'Keyifli Bebek Odaları' normal doğumu teşvik ediyor

Keyifli bebek odaları ile yeni doğum yapmış annelere ev konforunda ortam sağlanarak stresten ve sıkıntıdan uzak tutulmaları hedefleniyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:40:25 Güncelleme: 10:55:53 AA

Sağlık Bakanlığınca normal doğumu teşvik amacıyla yürütülen "Keyifli Doğum Üniteleri" uygulaması kapsamında, Ünye Devlet Hastanesinde 4 oda oluşturuldu.

Başhekim Opr. Dr. Güray Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni doğum yapmış annelerin doğum sonrası yaşadıkları sorunları en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Annelerin kendilerini ev ortamında hissetmesi ve gebelik sonrası psikolojilerinin düzelmesini planladıklarını anlatan Yılmaz, "Ünye Devlet Hastanesinde bu çalışmamız 10 gündür devam ediyor. Keyifli bebek odalarıyla, yeni doğum yapmış anneleri ev konforunda ortam sağlayarak, doğum sırasında yaşayabilecekleri stresten, sıkıntıdan uzak tutmayı hedefliyoruz. Burada, annelerin evinde kullanabileceği şekilde mobilyaları, televizyonu, banyosu, lavabosu ile tek kişilik odalarımızla hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

Normal doğumun fizyolojisini anlatmak, doğum sırasında yaşanacak tüm problemlerin önceden tespit edilmesi ve gebenin bilgilendirilmesi amacıyla Kadın Doğum Polikliniğinde gebe okulu da bulunduğunu dile getiren Yılmaz, anne adaylarını gebe okuluna davet etti.

Başhekim Yılmaz, psikolog, diyetisyen, ebe ve doktorlardan oluşan ekibin okula başvuran hastaları eğittiğini kaydederek, "Eğitime katılan hastalarımızı, sağlığında herhangi bir sorun olmadığı sürece öncelikle normal doğumunu sağladıktan sonra keyifli bebek odalarında misafir etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Hastanede 6'ncı çocuğunu dünyaya getiren Gülseren Kocakoç da "keyifli bebek odası" hizmetinin konforlu ve iyi olduğunu duyarak hastaneye başvurduğunu anlatarak, "İyi de yapmışım. Odanın içinde banyosu, lavabosu, televizyonu, oturma grupları bulunuyor ve çok rahatız. Burada psikolojik olarak da çok rahatız, ev ortamı gibi" değerlendirmesinde bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
HIV modeli ABD’ye örnek oldu
SAĞLIK

HIV modeli ABD’ye örnek oldu
Kulak delikleri kapalı İsmail bebek için yardım istiyorlar!
SAĞLIK

O bebeğin kulak delikleri tamamen kapalı!
Ukrayna’da üç ebeveynli çocuk doğumu gerçekleşti!
SAĞLIK

Dünyada ilk! Üç ebeveynli çocuk doğumu gerçekleşti!
ABD'de elektronik sigara faciası!
SAĞLIK

Elektronik sigara patladı! Yedi dişini kaybetti ve...
Sekiz şehir hastanesi bu yıl kapılarını açacak!
SAĞLIK

Sekiz şehir hastanesi bu yıl kapılarını açacak!
Sağlığına kavuşan 105 yaşındaki hasta taburcu edildi
SAĞLIK

105 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu!
HIV modeli ABD’ye örnek oldu
SAĞLIK

HIV MODELİ ABD’YE ÖRNEK OLDU
Zayıf karnenin nedenleri nelerdir?
SAĞLIK

ZAYIF KARNE MENTAL BİR SORUNUN HABERCİSİ OLABİLİR!
Kulak delikleri kapalı İsmail bebek için yardım istiyorlar!
SAĞLIK

O BEBEK YARDIM BEKLİYOR!
'Keyifli Bebek Odaları' normal doğumu teşvik ediyor
SAĞLIK

'KEYİFLİ BEBEK ODALARI' NORMAL DOĞUMU TEŞVİK EDİYOR
Kışın kuruyan ciltlere eşek sütü sabunu
SAĞLIK

KURUYAN CİLDE EŞEK SÜTÜ...
Boğaziçi Üniversitesi Zika virüsü için araştırma başlattı!
SAĞLIK

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ZİKA VİRÜSÜ İÇİN ARAŞTIRMA BAŞLATTI!