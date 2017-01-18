SAĞLIK HABERLERİ
18 OCAK 2017
SAĞLIK

Kulak delikleri kapalı İsmail bebek için yardım istiyorlar!

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:40:45 AA

Adıyaman'da kalbi delik olan ve kulakları gelişmeyen altı aylık İsmail bebek, tedavi için yardım bekliyor

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    Adıyaman'da kalbi delik olan ve kulakları gelişmeyen altı aylık İsmail bebek, tedavi için yardım bekliyor.

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    Kentin Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa (32) ve Münevver Küçükkaya (33) çifti, ilk çocukları Yunus Emre'yi (3) kalp damarlarında sorun olduğu için iki yıl önce ameliyat ettirdi.

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    Çiftin 6 ay önce dünyaya gelen İsmail adlı bebeği ise kulak delikleri bulunmuyor. Kalbi delik olan İsmail bebeğin, gözünde de kist var. Bebek, sese dahi tepki veremiyor.

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