Kulak delikleri kapalı İsmail bebek için yardım istiyorlar!

8 | 11

Tedavisini yapamadık. İkinci çocuğum İsmail bebek doğdu. Onun da kulakları gelişmemiş. İki kulağı da kapalı. Gözünde kist var. Ameliyat olacak. Kalbi delik. Kalbinde üç delik vardı. İki küçük deliği kapandı fakat bir büyük delik kapanmadı" dedi.