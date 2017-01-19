SAĞLIK HABERLERİ
19 OCAK 2017
Alanah Bagwell
SAĞLIK

Alanah Bagwell çirkin olduğunu düşünerek ölmek istiyor!

Alanah Bagwell, “beden dismorfik bozukluğu” nedeniyle bedenindeki ufacık bir kusuru bile aşırı derecede abartıyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 09:10:36 Güncelleme: 09:30:28

14 yaşından beri “çok çirkin olduğuna” inanarak yaşayan Alanah Bagwell (20), 3 kez kendini öldürmeye kalkıştı. Genç kadın, yaşadığı “beden dismorfik bozukluğu” nedeniyle bedenindeki ufacık bir kusuru bile aşırı derecede abartıyor, insanların görünüşüne dair yaptığı olumlu yorumlara da inanmıyor.

Bagwell, hastalığın etkisiyle günde 200’den fazla selfie çekip en güzelini bulmaya çalışıyor. Makyaj için ise günde 4 saatini harcıyor. Küçükken okula gittiğinde insanların ona bakıp bakmadığını sürekli olarak kontrol ettiğini, kendisi hakkında konuşup gülüştüklerini düşündüğünü söyleyen Bagwell, bu yüzden 3 kez yüksek dozda ağrı kesici alarak intihara teşebbüs etmiş. Bagwell’in rahatsızlığını kötüye götüren şeylerden biri de kendini sürekli olarak sosyal medyada gördüğü yaşıtlarıyla kıyaslaması olmuş. Bilişsel davranış terapisi uzmanı Rob Willson, “beden dismorfik bozukluğu”nun genetik ve sosyal pek çok sebebi olabileceğine dikkat çekiyor.

BBC Four’un “No Body’s Perfect” programı kapsamında beden dismorfik bozukluğuyla ilgili farkındalık yaratmak üzere kamera karşısına geçen Bagwell, şimdi üniversitede psikoloji okuyor. Amacının ise aynı rahatsızlıktan mustarip insanlara yardım etmek olduğunu belirtiyor.

GAZETE HABERTÜRK

 

 

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 38 dakika önce
    Dünyalar güzelisin aslında bence kıymetini bil.
  • Misafir 2 saat önce
    Çünkü başka dertleri yok.
  • Misafir 4 saat önce
    Allah başka dert vermesin
  • Misafir 4 saat önce
    Allah akıl fikir versin
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