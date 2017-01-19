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19 OCAK 2017
3 ebeveynli ikinci bebek
SAĞLIK

3 ebeveynli 2’nci bebek doğdu

Kiev’deki doktorlar, annenin yumurtasını, babasının spermi ile dölledi. Daha sonra bu yumurta başka bir kadından alınan yumurtadaki genlerle birleştirildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 09:53:24 Güncelleme: 09:56:54

Ukrayna'da kısır bir çift, “pronükleer transfer” adı verilen tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi oldu. Bu 3 ebeveynin katıldığı bir tüp bebek yöntemi ancak bebek 3 kişinin değil 2 kişinin DNA’sını taşıyor. Kiev’deki doktorlar, annenin yumurtasını, babasının spermi ile dölledi. Daha sonra bu yumurta başka bir kadından alınan yumurtadaki genlerle birleştirildi. Böylece bebeğin genetik olarak anne-babasının aynı olması sağlandı. Bu yöntemle bebeğin anne-babasının ve üçüncü kişinin genetik kusurlarına sahip olması da engellendi. Bu yöntemin genetik sorunlar yaşayan çiftlerin çocuk sahibi olmasının yolunu açtığı belirtiliyor.

GAZETE HABERTÜRK

 

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