3 ebeveynli 2’nci bebek doğdu

Ukrayna'da kısır bir çift, “pronükleer transfer” adı verilen tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi oldu. Bu 3 ebeveynin katıldığı bir tüp bebek yöntemi ancak bebek 3 kişinin değil 2 kişinin DNA’sını taşıyor. Kiev’deki doktorlar, annenin yumurtasını, babasının spermi ile dölledi. Daha sonra bu yumurta başka bir kadından alınan yumurtadaki genlerle birleştirildi. Böylece bebeğin genetik olarak anne-babasının aynı olması sağlandı. Bu yöntemle bebeğin anne-babasının ve üçüncü kişinin genetik kusurlarına sahip olması da engellendi. Bu yöntemin genetik sorunlar yaşayan çiftlerin çocuk sahibi olmasının yolunu açtığı belirtiliyor.

GAZETE HABERTÜRK