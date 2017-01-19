Kumkuatın faydaları nelerdir?

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EVDE KUMKUAT YETİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kumkuat sıcağı sever. -4 derecenin altında uzun ömürlü olmaz. Özellikle kış aylarında ideal yetiştirilme sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarıdır. Güneşi sevdiğinden sürekli güneş alan yerde tutmalıdır. Bunun için, kalınca bir toprak saksıda yetiştirmek gerekir ki, kökleri sıcaktan yanmasın. Yaz aylarında daha sık, kış aylarında daha seyrek olarak sulamak gerekir. Sularken saksının altındaki tablaya da bir miktar su koymak önemlidir. Bitki meyve verdikten sonra, meyveyi hemen koparmayı düşünmüyorsanız sulama miktarını ve sıklığını azaltmalısınız.