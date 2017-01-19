SAĞLIK HABERLERİ
19 OCAK 2017
SAĞLIK

Kumkuatın faydaları nelerdir?

19 Ocak 2017 Perşembe, 11:24:31

Kumkuat, tüm turunçgiller gibi bir C vitamini deposu. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor

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    Turunçgiller ailesinin bir üyesi olan, halk arasında kamkat, kumkat, süs mandalinası, hatta altın portakal gibi isimlerle anılan kumkuat özellikle son yıllarda giderek daha çok ilgi görmeye başladı. Yemek.com, bu sevimli, faydalı ve süslü meyveye dair tüm merak edilenleri derledi.

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    Dünyada Doğu Asya ve Çin'de yetiştirilen kumkuata ülkemizde en çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde ve Rize'de rastlanıyor. Geniş tarlalarda ticari amaçlarla yetiştirilen kumkuat bitkisini, bodur bir ağaç olduğundan saksı içinde evde yetiştirmek de mümkün. 

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    Kumkuatla reçeller ve marmelatlar hazırlayıp, tüm yıl boyunca yemek mümkün. Ortadan ikiye bölünerek salatalara katılabiliyor, sosların içinde kullanılabiliyor. Kek ve kurabiyelere de nefis bir tat ve aroma katıyor, meze şeklinde de yenilebiliyor.

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