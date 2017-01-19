Kumkuatın faydaları nelerdir?

Tüm turunçgiller gibi o da bir C vitamini deposu. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor; antioksidan etki gösteriyor. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarıyla baş ediyor. İdrar söktürücü özelliği bulunuyor.
İçinde yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri de bulunduran kumkuat, sinir sistemini güçlendirmeye destek oluyor. Bu sayede, stres kaynaklı baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Yüksek kolesterolü düşürerek kolesterol dengesi sağlıyor. Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlara çare oluyor.
İçinde kalsiyum bulunduğundan, diş ve kemik sağlına olumlu etki ediyor. Antiseptik özelliği bulunduğundan, küçük çaplı besin zehirlenmeleri veya böcek ısırmalarında iyileşme sürecine katkıda bulunuyor. Sevimli görüntüsüyle evlere renk getiriyor, bulunduğu mekanın enerjisini yükseltiyor.
Kumkuatın faydaları saymakla bitmiyor ancak, herhangi bir hastalığınız veya özel bir sağlık durumunuz varsa, kendisinden yararlanmak için aceleci davranmamak ve öncesinde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.
Semt pazarlarında kurulan çiçekçiler, çiçek dükkanları veya fidecilerden kolayca temin edilebiliyor. Temmuz-Ağustos gibi çiçek açan ve sonbaharda meyve veren kumkuat, Ocak-Mart arasında tam olgunluğa erişiyor; bu nedenle, yılın bu zamanlarında üzerinde meyveleri olan bir fide bulmanız çok olası.
EVDE KUMKUAT YETİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kumkuat sıcağı sever. -4 derecenin altında uzun ömürlü olmaz. Özellikle kış aylarında ideal yetiştirilme sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarıdır. Güneşi sevdiğinden sürekli güneş alan yerde tutmalıdır. Bunun için, kalınca bir toprak saksıda yetiştirmek gerekir ki, kökleri sıcaktan yanmasın. Yaz aylarında daha sık, kış aylarında daha seyrek olarak sulamak gerekir. Sularken saksının altındaki tablaya da bir miktar su koymak önemlidir. Bitki meyve verdikten sonra, meyveyi hemen koparmayı düşünmüyorsanız sulama miktarını ve sıklığını azaltmalısınız.