Nutella kanser yapıyor mu? Ferrero Grubu açıkladı!

Ferrero Grubu, son günlerde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın Mayıs 2016’da açıkladığı rapor içeriğinden yola çıkarak başta ‘Nutella’ olmak üzere ürünleri hakkında ortaya atılan pek çok iddiaya düzenlediği basın toplantısında cevap verdi. Nutella’yı en yüksek sağlık güvenliği standartlarında ürettiklerini ve tüketicilerinin güvenle Nutella yiyebileceklerini belirten Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “Nutella, İtalya ve tüm dünyada gururla raflardaki yerini korumaktadır” diye konuştu.

Toplantıda Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın, ana sorumluluğunun risk değerlendirmesi yapmak olduğunun altı çizilirken, “Geçtiğimiz Mayıs ayında, EFSA bitkisel yağlar içerisinde oluşabilecek kontaminantların kişinin vücut ağırlığına göre günlük tolere edilebilme oranı hakkında bir bilimsel görüş yayınlamıştır. Avrupa Komisyonu hali hazırda bitkisel yağlar ve bazı bitmiş ürünlerdeki (örneğin bebek mamalarında) kontaminantların limitlerinin belirlenmesi için bir çalışma yapmaktadır. Her fırsatta, Avrupa Birliği düzeyindeki uzman toplantılarında Ferrero, Avrupa Komisyonunu tolere edilebilir limitleri bir an önce belirlemesi için aktif bir şekilde desteklemektedir. Bu kararların alınması şirketlerin ürünlerinin güvenli ve EFSA tavsiyeleri ile uyumlu olduğunu göstermeleri için önemlidir” denildi.

“NUTELLA DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE RAFLARDAN TOPLATILMAMIŞTIR"

Nutella’nın İtalya’da raflardan toplatıldığı haberlerinin de kesinlikle asılsız olduğunu ifade eden Azmi Gümüşlüoğlu “Ürünümüz hiçbir ülkede raflardan indirilmemiştir. Bu iddianın çıkış noktası İtalyan supermarket zinciri Coop’un palm yağı içeren kendine ait markalı market ürünlerini raflardan çekmesidir. Coop kendi ürününü çekmesine rağmen Nutella’yı halen raflarında satmaktadır. Türkiye’de, İtalya’da ve de dünyanın dört bir yanında Nutella ve diğer ürünlerimizin satışı düzenli bir biçimde devam etmektedir” dedi.

“NUTELLA KABUL EDİLMİŞ WHO VE EFSA ÖNERİ LİMİTLERİNİN ALTINDADIR”

“EFSA raporunda hiç bir şekilde palm yağının tüketilmemesi yönünde bir tavsiye yoktur” diyen Gümüşlüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Palm yağı Avrupa Birliği mevzuatlarına da uygun olarak kakaolu ürünlerin üretiminde kullanılması uygun olan 5 yağ çeşidinden biridir. EFSA raporunun çok sayıda gıda ürünü ve yağlar üzerindeki kontaminantlara yönelik analizleri içermektedir. Rapora göre tüm yağlar 200°C üzerindeki sıcaklıklarda işlem görürse, biraz önce belirttiğim kontaminantların oluşma riski artmaktadır. Raporu kaynak gösterip üretilen haberler asılsızdır. Bu bağlamda EFSA raporunun doğru dürüst okunmadığı ortadadır.”

Ferrero ailesi için tüketici sağlığı ve güveninin her şeyden önemli olduğunun altını çizen Azmi Gümüşlüoğlu, “Bu yüzden ürünlerimizde kullandığımız ham maddelerin seçiminde son derece titiz davranıyoruz ve tüm kullanımların EFSA’nın önerilerine tamamıyla uygun parametrelerde tutulabilmesini sağlayan bazı endüstriyel önlemler uyguluyoruz. Ayrıca, Kalite Kontrol ekiplerimizle bu gibi faktörleri sürekli olarak gözlem altında tutarak, ürünlerimizin tüketiciler açısından güvenli kalmasını da garanti ediyoruz” dedi. Gümüşlüoğlu ayrıca tüketiciye olan saygı ve ürünlerin güvenilirliğine olan yüksek inancın bir göstergesi olarak Manisa fabrikasının kapılarını ziyarete açtıklarını söyledi.

“ASILSIZ İDDİALAR TÜRKİYE'YE DE ZARAR VERİYOR”

Türkiye’nin, Ferrero grubunun en çok değer verdiği ülkelerden biri olduğunun altını çizen Azmi Gümüşlüoğlu “Fındık ihtiyacımızın çok büyük bir bölümünü Türkiye'den karşılıyoruz. 19. fabrikamızı Türkiye'de Manisa’da kurduk... Manisa haricinde Türkiye’de 6 üretim tesisisimiz daha mevcut... 1600’u aşkın çalışanımızla Türkiye için üretiyor, Türkiye’ye değer katıyor ve ayrıca buradan 3 kıtaya ihracat yapıyoruz. Nutella Türk Fındığının en büyük elçisi çünkü Türk fındığını 100’den fazla ülkede milyonlarca insana tattırıyor. Bu nedenle, Türkiye’de çıkan ve hiç bir temele dayanmayan, ve neredeyse bir karalama kampanyası haline gelen asılsız haberler Ferrero ailesi olarak bizleri derinden yaralıyor. Bu haberler Türkiye’ye de zarar vermektedir” diye konuştu.