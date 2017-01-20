SAĞLIK HABERLERİ
20 OCAK 2017
Çocuklarda diş bakımı
SAĞLIK

Tatili fırsat bilin, çocuklarınızın diş bakımını yaptırın!

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, sömestri tatilinde artan fast-food ve gazlı içecek tüketimine karşı aileleri uyardı

20 Ocak 2017 Cuma, 09:37:21 Güncelleme: 09:55:56

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Okulların tatil olması, çocukların dişlerinin kontrolü için bir fırsat haline dönüştürülebilir” diyor ve aileleri uyarıyor: “Özellikle ders koşuşturması içinde ihmal edilmiş olan tedaviler bu dönemde yapılabilir. Ayrıca küçük çocukların anne-babalarından ayrıldığı ve onların kontrolü dışında yediği bol şekerli ve karbonhidratlı gıdalar; eğer okulda dişler fırçalanmamışsa, dişlerin çürümesini hızlandırmış olabilir. İşte sömestr tatilinde başlangıç aşamasındaki bu çürükler çok kolay bir şekilde tedavi edilebilir.”

AZI DİŞLERİ ÇÜRÜKTEN ÖMÜR BOYU KORUNUR

“Çocuklarda ağızda yerini alan ilk kalıcı büyük azı dişleri bu dönemde çıkmaya başlar ve bu dönemde azı dişlerini fissür koruyucu denen çürüme engelleyici maddelerin uygulanması gerekir. Fissür koruyucular sayesinde azı dişleri ömür boyu çürükten korunur. Yine 12 yaşında çıkmaya başlayan 2. büyük azı dişleri de fissür koruyucu ile korumaya alınmalıdır.”

FAST-FOOD ÇÜRÜMEYİ HIZLANDIRIR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Sömestr tatilinde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast-food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir” diyerek uyardı. Kökdemir, “Bu nedenle bu dönemde yapılacak diş hekimi ziyareti hem bir kontrol, hem de çocuklar için dişlerine iyi bakmaları açısından bir motivasyon olacaktır” dedi.

TAZE SEBZE-MEYVE YESİNLER

“Tatil günlerinde daha geç yatan ama çok uykulu olduğu için gece diş fırçalamayı ihmal eden çocuklar, bu davranışlarıyla dişlerini riske atabilir” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bu nedenle ebeveynler özellikle sömestre tatilinde çocuklarını çok iyi takip etmeli, mümkün olduğunca şekerli ve fast-food yiyecekler yerine taze meyve ve sebze yemeleri konusunda yönlendirici olmalı. Çocukların diş fırçalama alışkanlıklarına düzenli bir şekilde devam etmelerini sağlamalıdır” dedi.

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