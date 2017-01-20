Karnesinde kırık olan çocuğa nasıl davranılmalı?

2016-2017 öğretim yılının ilk dönemi bugün son buluyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 2 haftalık tatile girecek. Uzmanlar ise karne ile ilgili aileleri uyarıyor.

Bir uyarı notları iyi gelenlere verilecek karne hediyeleri ile ilgili “Hediyeyi abartmayın” oluyor. Bir başka uyarı ise kırık notları yüzünden karne gününü stres içinde bekleyen öğrencilerin ailelerine. Onlara da “Çocukları strese sokmayın, arkadaşlarıyla kıyaslamayın ve cezalandırmayın. Kırık notları düzeltmek için motive edin” şeklinde. İki haftalık tatilin ardından okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ise 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için sınavlarla geçecek. 12 Mart’ta Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), haziran ayında da okullar kapandıktan bir gün sonra Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), 26-27 nisan’da ise Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ikinci dönem sınavları yapılacak. 2016-2017 eğitim öğretim yılı ise 9 Haziran Cuma günü sona erecek.

GAZETE HABERTÜRK