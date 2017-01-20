Çocuk özlemine "erkeğe özel detoks" çare oluyor

Yürütülen uluslararası bilimsel çalışma kapsamında, genetiği bozuk spermi olan ya da nedeni bilinmeyen kısırlık hikayesi bulunan erkekler, uygulanan kombine tedaviyle sağlıklı çocuk sahibi olma şansını elde etti.

Dünya Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları hakkında düzenlediği basın toplantısında, daha önce kısırlığın yüzde 25 oranında spermle ilgili bozukluklardan kaynaklandığının düşünüldüğünü belirterek yapılan çalışmalarla kısırlığın yaklaşık yüzde 50 oranında erkekten kaynaklandığının ortaya konduğunu söyledi.

TÜP BEBEĞE İHTİYAÇ DUYMADAN...

İspanya, Fransa, Danimarka ve Türkiye'de yeni bir çalışma başlatıldığını anlatan Gürgan, çocuk sahibi olamayan kişilerde erkeğin rolünün ne olduğunun ve nasıl bir kombine tedavi uygulanarak gebelik oranın artırılabileceğinin araştırıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Gürgan, bu kişilere, sperm kalitesinin artırılabilmesi için özel bir detoks programı uygulandığını anlatarak şöyle devam etti: "Bu kapsamda erkeklere 3 ay boyunca geliştirilmiş özel antioksidanlar ve probiyotik denilen bağırsakta kötü organizmaları dengeleyen bir destek tedavisi uygulandı. Detoks programı sonrasında, erkeğin sperm faktörleri ölçülebilir seviyede düzelerek spermle ilgili problemlerde yüzde 42 oranında olumlu gelişme kaydedildi. Yaklaşık 4-6 ay takip sonrasında, tüp bebeğe ihtiyaç duymadan, kadın faktörü iyi olan çiftlerde yüzde 24 dolayında gebeliğin kendiliğinden oluştuğunu gördük. Bu çok önemli bir sonuç."

Prof. Dr. Gürgan, başka bir hasta grubunda da sebebi belirlenemeyen iki veya üzerinde tüp bebek başarısızlığı bulunan kişilerin incelendiğini ifade ederek bu çiftlerdeki erkeklerin yüzde 60'ında reaktif oksijen türleri (ROS) denilen sperm yapısını bozan maddelerin yüksek olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Gürgan, detoks sonrasında mikro akışkan ayrıştırma yöntemiyle özel çiplerle ön ayrıştırma yapıldığını belirterek "DNA'sı daha iyi olanlardan, ışın gönderme metodu diye adlandırılan polarize mikroskop kullanılarak hasarsız sperm seçildi. Bu grupta yapılan çalışmayla da yüzde 43,2 oranında gebelik elde edildi ve düşük oranları da yüzde 5'in altına indi." dedi.

GAZİ KARPUZCU'NUN BABALIK HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Bu uygulamanın yapıldığı kişilerden biri olan 30 yaşındaki Gazi Serhat Karpuzcu, Aydın'da yol araması yapılırken yaşadığı trafik kazasında yaralandığını, her zaman gazi olmanın gururunu taşıdığını söyledi.

Baba adayı Karpuzcu, tekerlekli sandalyeye bağlı olduğunu ancak hiçbir zaman yaşama sevincini yitirmediğini vurgulayarak aynı zamanda okçulukla ilgilendiğini aktardı. Karpuzcu, ileride milli takıma girmeyi hayal ettiğini ifade ederek "Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Yakında baba olacağı için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Karpuzcu, "Çocuğumuz erkek olacak. İsmini henüz düşünmedik. Hayalim, her baba gibi çocuk sahibi olabilmekti. Bu uygulama ile bu şansı yakaladım. Çocuğumla birlikte koşmayı, gezmeyi hayal ediyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.