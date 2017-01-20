SAĞLIK HABERLERİ
20 OCAK 2017
Grip ile nezle arasındaki fark
SAĞLIK

Grip ile nezle arasındaki farklar...

Uzman Dr. Sibel Bolukçu, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan grip ile nezle arasındaki farkları, belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı

20 Ocak 2017 Cuma, 10:17:08 Güncelleme: 10:32:46

Özel bir üniversitede "Hasta Okulu Programı" kapsamında "Grip mi, nezle mi?" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dekanlık konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları katıldı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Uzman Dr. Sibel Bolukçu, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan grip ile nezle arasındaki farkları, belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

"NEZLEDE ANTİBİYOTİK KULLANIMININ YERİ YOKTUR"

Bolukçu, nezlenin üst solunum yolu enfeksiyonu veya akut solunum yolu enfeksiyonu olarak da bilindiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Şikayetler ve hastalığın süresi çocuk ve erişkinlerde farklılık gösterir. Çocuklarda soğuk algınlığı, burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, halsizlik ve ateş ile karakterizedir. Şikayetler yaklaşık 10-14 gün devam eder. Erişkinlerde soğuk algınlığı, burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı ile karakterizedir. Şikayetler yaklaşık 5-7 gün devam eder. Tedavide antibiyotik kullanımının yeri yoktur."

"GRİBE BURUN AKINTISI VE BOĞAZ AĞRISI EŞLİK ETMEZ"

Gribi, ateş, yaygın vücut-baş ağrısı ve öksürük şikayetlerinin olduğu bir tablo olarak değerlendiren Bolukçu, gribe genellikle burun akıntısı ve boğaz ağrısının eşlik etmediğini belirtti.

Bolukçu, hastaların büyük çoğunluğunun gribi herhangi bir problem yaşamadan atlattığını vurgulayarak, "Grip olan çoğu kişi, 1-2 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor. Fakat hastanın, solunum sıkıntısı veya nefes darlığı, göğüs/karında ağrı, baskı hissi, baş dönmesi, şuur değişikliği, şiddetli kusma gibi durumları varsa mutlaka doktora başvurması gerekir" ifadelerini kullandı.

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