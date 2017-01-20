SAĞLIK HABERLERİ
20 OCAK 2017
SAĞLIK

Dünyanın en iyi ve ucuz ilacı olmaya aday!

20 Ocak 2017 Cuma, 11:01:46

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, sürülerek uygulanan acı biber özü, romatizmal eklem hastalıklarına bağlı artrit, fantom ağrıları, tendonit, miyalji ve zonada kullanılıyor

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    Son yıllarda doktorlar acı biberi romatizmal ağrıları dindirmek şekeri düşürmek ya da damar sertliğini önlemek amacıyla kullanmaya başladılar. 

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    Özellikle şeker hastalarının ayaklarında görülen yanma gibi ıstırapları dindirmede eşsiz bazı özellikleri nedeniyle bazı toplumların zaten binlerce yıldır ağrıyı dindirmek için kullandığı acı biber, güncel tıpta da hak ettiği yeri ve saygınlığı almaya başladı.

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    ACI YEMEK SAĞLIK DEMEK!

     

    Acı biberin özü olan "capsaicin" beynin endorfin salgılamasına yol açar. Bunlar doğal ağrı kesicilerdir ve vücutta bir mutluluk-iyilik halinin oluşmasını sağlarlar. Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etki yapar.

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