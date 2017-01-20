SAĞLIK HABERLERİ
20 OCAK 2017
Simurg olma zamanıdır
SAĞLIK

“Peruğum düştü, ‘simurg olma zamanıdır’ dedim”

Hemşire Olcay Kasımoğlu, “Simurg Olmak Zamanı” adıyla raflarda yerini alan kitapla, meme kanseriyle yüzleşen kadınların yaşadığı sorunlara ve zorluklara dikkat çekmek istediğini söyledi

20 Ocak 2017 Cuma, 11:46:56 Güncelleme: 11:54:10

Meme kanseriyle 2012 yılında, 42 yaşındayken tanışan Hemşire Olcay Kasımoğlu, hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için yaşadıklarını kitaplaştırdı.

Kasımoğlu, “Simurg Olmak Zamanı” adıyla raflarda yerini alan kitapla, meme kanseriyle yüzleşen kadınların yaşadığı sorunlara ve zorluklara dikkat çekmek istediğini söyledi. 

Ntv.com.tr'den Tülay Karabağ'ın haberine göre; Hastalıkla mücadele ederken sıkıntılı günler yaşadığını belirten Kasımoğlu, “Eşimden ayrıldım, 2 çocuğumla yaşıyorum. Bir taraftan çocuklarımın bakımını üstlenmek, diğer taraftan kanser gibi bir hastalıkla mücadele etmek beni çok zorladı, zor günler yaşadım ama hiçbir zaman yılmadım, hep ayaklarımın üstünde durmayı başardım” dedi. 

“İLK KEZ AVAZIM ÇIKTIĞI KADAR AĞLADIM”

Tedavi sürecinde kemoterapi nedeniyle saçları dökülen ve peruk takan Kasımoğlu, kitap yazmaya ise kalabalıkta çamura düşen peruk nedeniyle karar verdiğini söyledi ve o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: 

“Peruğum çamur içindeydi, elime aldım, hayalet gibi evimin yolunu tuttum. Eve varır varmaz soluğu lavaboda aldım. İlk kez avazım çıktığı kadar ağladım, peruğu duvara fırlattım. Aynadaki yüzüme baktım, gözlerim kan çanağına dönmüştü. O anda aynı şeyleri hisseden çok sayıda kadın olduğunu düşündüm ve meme kanserinde farkındalık yaratmak için yaşadıklarımı yazmaya karar verdim.”

“SİMURGLAR GİBİ KÜLLERİMDEN YENİDEN DOĞMAK İSTEDİM”

Kısaca o gün ‘küllerinden yeniden doğmaya’ karar verdiğini söyleyen Kasımoğlu, “Simurg, inananların ve inanmaktan, ümit etmekten vazgeçmeyenlerin hikayesiydi. Bu rivayetteki bilinç, yaşadıklarıma çok yakındı. Hayatımı sınava tabi tutan bu hastalıktan sonra, hayata bakış açımda yenilikler olmuştu. Anka kuşları gibi kendi küllerinden, yeniden doğmak, kulağa çok hoş geliyordu. Sanki bir ışık, kabuk bağlamış yüreğimden içeri sızmıştı” diye konuştu. 

“ÖĞRENİLMİŞ ÖĞRETİLMİŞ ÇARESİZLİĞİ KABUL ETMEK CEHALETTİR”

Simurg Olmak Zamanı ile meme kanseriyle tanışmış kadınlara, “Hayat alınganlık yapacak kadar uzun değil. ‘Kaderimiz böyleymiş’ deyip; öğretilmiş, öğrenilmiş çaresizliği kabul etmek cehalettir. Herkes kendi hayatını yaşamak ve hayata olumlu katkılar sağlamak için burada” diye seslenen Kasımoğlu’nun “Yüreğimde Sakladığım Son Sözüm” ile ''Asi ve Mavi'' adlı iki de şiir kitabı bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en iyi ve ucuz ilacı olmaya aday!
SAĞLIK

Yanan yere acı biber sürerseniz...
Grip ile nezle arasındaki farklar...
SAĞLIK

İşte grip ile nezle arasındaki farklar...
Çocuk özlemine "erkeğe özel detoks" çare oluyor
SAĞLIK

Kısır erkeklere umut oluyor!
Avrupa’da Victoria, Türkiye'de RSV virüsü
SAĞLIK

Avrupa’da Victoria, Türkiye'de RSV virüsü
Tatili fırsat bilin, çocuklarınızın diş bakımını yaptırın!
SAĞLIK

Çocuklarınızın diş bakımını ihmal etmeyin!
Karnesinde kırık olan çocuğa nasıl davranılmalı?
SAĞLIK

‘Kırık nota kızmayın’
Grip ile nezle arasındaki farklar...
SAĞLIK

İŞTE GRİP İLE NEZLE ARASINDAKİ FARKLAR...
Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?
SAĞLIK

5 TANE CEVİZ YİYİN! 4 SAAT BEKLEYİN! SONRA DA...
Yüz nakilli Uğur Acar yüz fonksiyonlarının yüzde 95'ine ulaştı
SAĞLIK

İLK YÜZ NAKİLLİ UĞUR ACAR'DAN İYİ HABER!
Avrupa’da Victoria, Türkiye'de RSV virüsü
SAĞLIK

AVRUPA’DA VİCTORİA, TÜRKİYE'DE RSV VİRÜSÜ
“Peruğum düştü, ‘simurg olma zamanıdır’ dedim”
SAĞLIK

KANSER HASTASI HEMŞİRENİN PERUĞU ÇAMURA DÜŞÜNCE...
Dünyanın en iyi ve ucuz ilacı olmaya aday!
SAĞLIK

ACI BİBER BAKIN HANGİ AĞRILARA İYİ GELİYOR!