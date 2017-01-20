SAĞLIK HABERLERİ
20 OCAK 2017
SAĞLIK

Yüz nakilli Uğur Acar yüz fonksiyonlarının yüzde 95'ine ulaştı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:20:36 AA

Yeni yüzüyle gülen, duygulanan, ilk kez sakalı çıkan, jest ve mimiklerini kullanabilen Uğur Acar, hayatının değiştiği hastanenin otoparkında çalışarak yaşamını sürdürüyor

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    Türkiye'nin ilk kez yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın yüz fonksiyonları, aradan geçen 5 yılda yüzde 95'e ulaştı.

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    Fransa'dan sonra dünyanın en fazla yüz nakli yapılan ülkesi Türkiye'nin yüz nakli macerası 5 yıl önce 21 Ocak 2012'de başladı. 

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    Uşak'ta intihar eden Ahmet Kaya'nın yüzünün ailesi tarafından bağışlanmasıyla Kaya'dan alınan yüz, Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir operasyonla Manavgat ilçesi Gebece köyünde yaşayan ve 40 günlükken beşiğinde uyuduğu sırada evlerinde çıkan yangında alev alan battaniyenin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Uğur Acar'a nakledildi.

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