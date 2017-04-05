Rodrigo Alves 57'nci ameliyatını oldu!

20 Ocak 2017 Cuma, 15:17:12 | Güncelleme: 05 Nisan 2017 Çarşamba, 10:22:29
HABERTURK.COM
Rodrigo Alves, "Gençken çok fazla bedensel eleştiri ve ayrımcılık yaşadım, bu konuda bir şeyler yapabildiğim için şanslıyım" dedi
1
1|45
Şu anda 57 ameliyatla 398 bin sterlin harcayan insan Ken bebek Rodrigo Alves, yaptırdığı son prosedürlerin, kendisini hırpalanmış ve morarmış hissetmesine neden olduğunu açıkladı.
2
2|45
Alves, "Spor yapmaya çalıştım ama bu, vücudumu çok fazla incitti. Bu yüzden İstanbul'da bir güzellik merkezine 10 gün boyunca gittim ve vücudumdan alınan üç litrelik yağı çıkartıp popoma enjekte ettirdim" dedi.
3
3|45
Şu ana kadar 55 plastik cerrahi ve 107 prosedür uygulattığını söyleyen Alves, "Bu yüzden insan Ken bebekten Peter Pan'a dönüşeceğimi düşünüyorum. Yaşlanmak istemiyorum ve bence harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
4
4|45
Ken bebek Alves, yüzlerce kontakt lensi olduğunu ancak operasyonla göz rengini de kalıcı olarak değiştireceğini söyledi.
5
5|45
Rodrigo, değişen görünümüyle ilgili olarak olumsuz yorumlar aldığını ancak bu durumun onu hiç rahatsız etmediğini belirtti.
HABERİN DEVAMI
6
6|45
"İnsanlar benim ucube ve ameliyat bağımlısı olduğumu söylüyor, ancak ben başkalarına benzemek istemiyorum. Dik durmak istiyorum" diyen Alves, "Bazıları aklımı sorguluyor ama aklı başında biriyim. Ben güzel doğmadım. Gençken çok fazla bedensel eleştiri ve ayrımcılık yaşadım, bu konuda bir şeyler yapabildiğim için şanslıyım" dedi.
7
7|45
8
8|45
9
9|45
HER ŞEY 18 YAŞINDAN SONRA BAŞLADI
Yarı Brezilyalı yarı İngiliz olan Rodrigo Alves, bugüne kadar geçirdiği operasyonlar sonrasında Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzeyince şöhreti çok daha fazla arttı.
10
10|45
Türkiye’ye gelir gelmez Show TV'deki Zahide Yetiş'le programına katılan Rodrigo Alves, örümcek ağı estetiği ve Brezilya poposu estetiği için Türkiye’ye geldiğini açıkladı.
HABERİN DEVAMI
11
11|45
Estetik operasyonlara 18 yaşından sonra psikolog eşliğinde başladığını söyleyen Alves, bedeninden memnun olmadığını ve bunu değiştirmek için estetik cerrahiden yardım aldığını söyledi.
12
12|45
Programa, istediği çizgi karaktere benzemek için birçok estetik operasyon geçiren 'Canlı Barbie' lakaplı Pixee Fox ile katılan Alves ayrıca, Türkiye’nin özellikle estetik cerrahide çok ileri bir yerde olduğunu ifade etti.
13
13|45
Pixee Fox ve Rodrigo Alves, sempatik ve samimi tavırlarıyla seyircilerin ilgi odağı haline geldiler.
14
14|45
15
15|45
50 DEFA BIÇAK ALTINA YATTI!
33 yaşındaki Brezilyalı Rodrigo Alves, Barbie'nin sevgilisi Ken'e benzemek için tam 50 defa bıçak altına yattı.
HABERİN DEVAMI
16
16|45
Daily Mail'in haberine göre; Küçük yaşlarda kendisiyle dalga geçtikleri için depresyona giren Alves, çareyi estetik ameliyatlarda bulmuştu.
17
17|45
Bu güne kadar 50 defa estetik ameliyat olan Alves, 360 bin sterlin yani tam 1 milyon 728 bin 754 TL harcadı.
18
18|45
Alvesi geçtiğimiz yıl, burnunda meydana gelen çökme nedeniyle hastaneye başvurmuştu.
19
19|45
Yüz gerdirme operasyonuyla 50'nci ameliyatını olan Rodrigo Alves, "Yüzümü hiç hissetmiyorum" açıklamasında bulundu.
20
20|45
Estetik bağımlısı olduğunu kabul eden Alves, estetik ameliyat yaptırmaya devam edeceğini belirterek, ancak hiçkimsenin onu örnek almaması gerektiğini söyledi.
HABERİN DEVAMI
21
21|45
Son olarak Alves, "Defalarca ameliyat oldum ve bu bir domino etkisi. Nasıl ki arabanızı her yıl bakıma götürüyorsunuz, bu da öyle bir şey..." dedi.