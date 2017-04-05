SAĞLIK HABERLERİ
05 NİSAN 2017
SAĞLIK

Rodrigo Alves 57'nci ameliyatını oldu!

20 Ocak 2017 Cuma, 15:17:12 HABERTURK.COM

Rodrigo Alves, "Gençken çok fazla bedensel eleştiri ve ayrımcılık yaşadım, bu konuda bir şeyler yapabildiğim için şanslıyım" dedi

  • 1 Rodrigo Alves 57'nci ameliyatını oldu!
    1 | 45

    Şu anda 57 ameliyatla 398 bin sterlin harcayan insan Ken bebek Rodrigo Alves, yaptırdığı son prosedürlerin, kendisini hırpalanmış ve morarmış hissetmesine neden olduğunu açıkladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 15
  • Misafir 54 dakika önce
    bu ne yav korktum :D
  • Misafir 2 saat önce
    DRAKULA GİBİ OLMUŞ
  • Misafir 2 saat önce
    ajda pekkan bunu beğendi...
  • Misafir 5 saat önce
    BU ADAM NE İŞ YAPAR
  • Misafir 7 saat önce
    ESKİ HALİ DAHA İYİYMİŞ...
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 20:19
    ne erkek ne kadın ikisinin arasına sıkışmış diyeceğim oda değil. bu estetikli suratlar hepsi aynı..bana ve benim gibi normal insanlara cok itici geliyor böyle şeyler
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 19:34
    Ken hariç her şeye benzemiş.
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 18:21
    insan kendini çirkinleştirmek için bu kadar uğraşır mı ya, surata bak beton!
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 18:04
    Bayanlarda kaş bile aldırmak caiz değilken neyin nesi bu !
  • Misafir 17 Mart 2017 Cuma 17:26
    son resim iyiydi okadar baktık:D
Kalan karakter : 300