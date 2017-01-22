SAĞLIK HABERLERİ
22 OCAK 2017
SAĞLIK

Sağlıklı cinsel organ için kadınların bilmesi gerekenler!

22 Ocak 2017 Pazar, 10:24:49

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, vajina hakkında bilinmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi

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    Günümüzde, kadın cinselliği, daha seksi olma tüyoları internette karşımıza ne kadar sık çıkarsa çıksın “vajina” kelimesi hala bir tabu olarak kalmaya devam ediyor. 

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    Tabu olarak kalmaya devam ettikçe de eksik ve kulaktan dolma hatalı bilgilerle karşı karşıya kalmamak imkansız. Bu yüzden gerçekle masalı, kurguyla kanıtlanmış bilgiyi ayırt etmek önemli.

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    Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, vajina hakkında bilinmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

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