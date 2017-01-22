Sağlıklı cinsel organ için kadınların bilmesi gerekenler!

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İYİ VE KÖTÜ BAKTERİLER

Normal olarak vajinada bakteriler bulunur. Bu bakterilerden bir bölümü zaten doğal vajinal ortamı devam ettirmek için şarttır. Fakat arada iyi ve kötü bakteriler arasındaki denge bozulabilir. Bu da kokulu akıntılara ve iritasyona neden olur.