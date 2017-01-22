SAĞLIK HABERLERİ
22 OCAK 2017
Mükemmeliyetçilik
SAĞLIK

Mükemmeliyetçilik uykusuzluğa yol açıyor

Bilim insanları, kaygı seviyesi yüksek olanlar ve mükemmeliyetçi insanların daha çok uykusuzluk çektiğini ortaya koydu

22 Ocak 2017 Pazar, 10:58:44 Güncelleme: 12:37:31 AA

Bilim insanları, kaygı seviyesi yüksek olanlar ve mükemmeliyetçi insanların daha çok uykusuzluk çektiğini ortaya koydu.

Norrhumbria ve Oxford üniversiteleri tarafından yapılan araştırmaya göre, mükemmeliyetçilik yüksek kaygıya yol açarak uyku bozukluğuna neden oluyor.

Araştırmacılar, uyku kalitesi, mükemmeliyetçilik, kaygı bozukluğu ve depresyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 18-27 yaşlarında 78 katılımcının yer aldığı bir çalışma yaptı.

Çalışmada, katılımcıların 39'u uyku problemi olmayan, diğer 39'u ise 3 ay ila 10 yıldır geceleri uyuyamayan kişiler olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Gruplara uyku bozukluğu, mükemmeliyetçilik seviyesi ile kaygı bozukluğu ve depresyon oranlarını gösteren bir takım testler uygulandı.

Test sonuçlarına göre, kişilerin, özellikle kişisel davranışlardan şüphe duyma, hata yapma korkusu gibi mükemmeliyetçilik durumunda uyku bozukluğu çektiği görüldü.

Ayrıca uykusuzluktan muzdarip olan mükemmeliyetçi kişilerin bir takım kaygı bozuklukları sergilediği ve böylece de bir kısır döngünün oluştuğu gözlemlendi.

Uzmanlar kaygı bozukluğu ile uykusuzluk arasındaki ilişkinin çözülmesinin, uykusuzlukla mücadele için yeni tedaviler geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Öte yandan araştırmaya göre, depresyonun uyku bozukluğu üzerinde ciddi bir etkisinin olmadığı da saptandı.

Araştırmanın sonuçları "Personality and Individual Differences" dergisinde yayımlandı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
D vitamini eksikliği nelere yol açar?
SAĞLIK

D vitamini eksikliği kansere bile neden olabiliyor!
Ağız kanserine karşı "Türk fırçası"yla mücadele
SAĞLIK

Ağız kanserine karşı "Türk fırçası"yla mücadele
Beyaz lahananın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

İşte beyaz lahana mucizesi! Öyle faydaları var ki...
Acıklı filmler ağrıya iyi geliyor!
SAĞLIK

Meğer acıklı filmler çok faydalıymış...
Sağlıklı cinsel organ için kadınların bilmesi gerekenler!
SAĞLIK

Seks, cinsel organ sağlığı için de gerekli!
Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler
SAĞLIK

Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler!
Sağlıklı cinsel organ için kadınların bilmesi gerekenler!
SAĞLIK

SEKS, CİNSEL ORGAN SAĞLIĞI İÇİN DE GEREKLİ!
D vitamini eksikliği nelere yol açar?
SAĞLIK

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KANSERE BİLE NEDEN OLABİLİYOR!
Mükemmeliyetçilik uykusuzluğa yol açıyor
SAĞLIK

MÜKEMMELİYETÇİLİK UYKUSUZLUĞA YOL AÇIYOR
Beyaz lahananın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

İŞTE BEYAZ LAHANA MUCİZESİ! ÖYLE FAYDALARI VAR Kİ...
Ağız kanserine karşı "Türk fırçası"yla mücadele
SAĞLIK

AĞIZ KANSERİNE KARŞI "TÜRK FIRÇASI"YLA MÜCADELE
Acıklı filmler ağrıya iyi geliyor!
SAĞLIK

MEĞER ACIKLI FİLMLER ÇOK FAYDALIYMIŞ...