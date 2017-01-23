Metabolizmayı hızlandırmanın yolları!

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Daha önceki yıllara göre az yediğiniz, beslenme listenizden pasta, kurabiye, sütlü tatlıları çıkardığınız, sıkı bir diyet uyguladığınız halde kilo veremiyor ya da geçmişe göre daha az kilo veriyorsanız metabolizmanız yavaşlamış olabilir.