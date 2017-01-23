SAĞLIK HABERLERİ
23 OCAK 2017
SAĞLIK

Metabolizmayı hızlandırmanın yolları!

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:11:41

30’lu yaşlardan sonra, vücut her 10 yıllık dönemde yüzde 2-4 daha az enerji yakmaya başlar

  • 1
    1 | 25

    Daha önceki yıllara göre az yediğiniz, beslenme listenizden pasta, kurabiye, sütlü tatlıları çıkardığınız, sıkı bir diyet uyguladığınız halde kilo veremiyor ya da geçmişe göre daha az kilo veriyorsanız metabolizmanız yavaşlamış olabilir.

  • 2
    2 | 25

    Metabolizma hızınızın yavaşlaması yaşlanmanın doğal bir sonucu olabildiği gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir. Bedenin dışarıdan aldığı besinleri enerji ve kaloriye dönüştürme yeteneği bozulur ve yakılamayan fazla kaloriler size kilo olarak geri döner.

  • 3
    3 | 25

    METABOLİZMANIN YAVAŞLAMASI İÇİN KRİTİK YAŞ: 30

    30’lu yaşlardan sonra, vücut her 10 yıllık dönemde yüzde 2-4 daha az enerji yakmaya başlar. Menopoz ve andropoz da metabolizmayı yavaşlatır. Yaptığınız hatalı diyetler, hareketsiz yaşam tarzını benimsemeniz, vücut ağırlığınız, cinsiyetiniz, tiroid hormonunun yetersizliği gibi çeşitli hastalıklar ve genleriniz de metabolizmanızın yavaş çalışması üzerinde etkili rol oynar.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300