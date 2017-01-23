Kilo almak isteyenler için rehber!

Söz konusu kilo olduğunda genelde akla kilo vermek isteyen insanlar geliyor. Ancak çok zayıf olup ne yaparlarsa yapsınlar kilo alamayan insanlar da var. Bugünün konusu ikinci gruba girenler, işte onlar için hazırladığım rehber...

Bizim gibi diyetisyenlere kilo vermek için gidiyor insanlar değil mi? Peki çok zayıf olanlar, ne yaparsa yapsın çok isteseler de kilo alamayanlar? Kimse onlarla ilgilenmiyor sanki. Onlar nasıl olsa zayıf ve zayıflık nasıl olsa tüm dünya için iyi bir şey. Siz gelin de onlara sorun bakalım. Bana kilo almak için gelenlerin sayısı az ama onların sıkıntıları oldukça büyük. Yıllardır diyet yapan biri onları anlamıyor ve kızıyor. “Ne diye geliyor ki size? Yesin, kilo alır” diyorlar. Bu mantıkla ilerlersek, onlar da kilo alanlar ve veremeyenler için şöyle düşünebilirler: “Yiyince kilo alıyorlarsa yemesinler. Neden yemeden duramıyorlar ki?” Bu kadar basit mi? Demek ki 2 taraf için de bu iş bu kadar kolay değil. Birbirinizi anlamasanız da ben sizi anlıyorum ve bugünkü konumu kilo almaya çalışanlara ayırıyorum.

‘NEDEN ZAYIFIM?’ SORUSUNUN YANITINI BULUN

Kilo almanın sebebi olduğu gibi zayıflığın da bir veya birkaç sebebi olabilir. Aileden gelen her türlü miras önemli. Eğer anneniz 40 babanız 50 kiloysa, sizin de 43 kilo olmanız normal. Zayıflık aileden gelen bir özellik olabilir. Ama bunun dışında metabolik bir sorundan, emilim bozukluklarından, tiroit hastalıklarından dolayı da zayıflık oluşabilir. Çölyak gibi hastalıklarda da bir dönem zayıflık görülebilir. Eğer bir anda zayıfladıysanız mutlaka bir iç hastalıkları, endokrin uzmanına gidin ve nedenini bulmak için gerekli tahlilleri yaptırın.

EĞER HER ŞEY NORMALSE...

Sağlık kontrollerinden geçtiniz, hormonlar normal, alerji yok, bir sorun bulunmadı ve hâlâ zayıfsınız. Burada bir sorum var size, iştahınız nasıl? zayıf olan herkes az yiyor anlamına gelmez. Az yediği, iştahsız olduğu için zayıf olan da var, çok yediği halde kilo alamayan da... Genelde de çok yediğini düşünen ama aslında topladığınızda ihtiyacı kadar çok yemeyen kişilerle karşılaşıyorum. Yani zayıflama diyetinin aksine kaloriyi azaltmak kilo verdirir, artırmaksa kilo alımını destekler. Bunu sadece 2 gün yapmak yetmez, her gün ihtiyacınız olan kaloriyi tamamlamanız ve hatta geçmeniz lazım.

KURUYEMİŞLER KURTARICINIZ

En güzel kaloriyi artırma şekli kuruyemişler! Sağlıklı, lezzetli, yemesi ve taşıması kolay. İşte sağlıklı kilo artışı için en sık tüketebileceğiniz ara öğünler:

Ceviz

Badem

Fındık

Fıstık

Kaju

Kuru kayısı

Kuru erik

Kuru incir

Kuru üzüm

Hurma

Çiğdem-çekirdek

GEREKİRSE PSİKOLOG DESTEĞİ ALIN

Çok zayıf olanlar stresli anlarda iştahı kesilenler olabilir. Bu durumda iştahı etkilememek ve yemeye devam edebilmek için ne gerekiyorsa bulun. Diyetisyeniniz bu konuda sizi motive eder ama gerekirse bu konuda psikolog desteği de alın. Unutmayın, yeme davranışları konusunda çalışan bir psikolog bulmanızda fayda var.

ARA ÖĞÜNLERDE KALORİYİ ARTIRIN

Acıksanız zaten durum böyle olmaz, haklısınız. Ama kaloriyi tamamlamak için açlık hissetmeseniz de sizi rahatsız etmeyecek sıklıkta bir şeyler tüketmenizde fayda var. Ara öğün yapmadığınızda öğün saatinde çok acıkmış gibi hissedersiniz ama bir anda fazla yemek midenizi rahatsız edebilir. Bu sebeple çok acıkmayı beklemeden ara öğünlerle kaloriyi artırmanız daha çok işe yarayacaktır.

SAĞLIKLI KİLO ALMAK İSTEYENLER İÇİN ÖZEL TARİF

Sütlü incir tatlısı

Malzemeler:

* 20 incir

* 20 ceviz

* 1 bardak süt

* Toz tarçın

* Vanilya

* 1 bardak şeker

* 1 bardak su

* Hindistancevizi

Yapılışı: 20 incirin içine 2 ayıklanmış cevizi yerleştirin. Tencereye koyun. Üzerine su, süt, şeker ve vanilyayı karıştırıp dökün ve suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine hindistancevizi ilave edin ve yerken yanına dondurma ekleyin. İşte size midenizi şişirmeyecek, sağlıklı ve lezzetli bir tatlı!

Güneş AKSÜS / GAZETE HABERTÜRK