SAĞLIK HABERLERİ
23 OCAK 2017
SAĞLIK

Karabuğdayın faydaları nelerdir?

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:49:38

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, sağlıklı tahıl alternatifi olan karabuğdayı mutfaklarımızda sıkça kullanmamız için 13 neden sıraladı

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    Karabuğday, yüksek besinsel değere sahip protein ve önemli düzeylerde diyet lif, bazı önemli vitaminler (B1, B2 ve E vitaminleri) ve mineralleri içeren bir tahıl türüdür. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger; bulgur, pirinç, irmik, makarna yerine kullanabileceğimiz sağlıklı tahıl alternatifi olan karabuğdayı mutfaklarımızda sıkça kullanmamız için 13 sağlıklı nedeni açıklıyor:

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    1-Düzenli karabuğday tüketen kişilerin kalın bağırsaklarının daha sağlıklı çalıştığı yapılan çalışmalarda görülmüştür.

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    2-Karabuğday proteinlerinin biyolojik değeri yüzde 90’ın üzerindedir . Bu değer, örnek protein olarak kabul edilen anne sütü ile yumurta proteinlerinin sahip oldukları yüzde 100 biyolojik değerine çok yakındır ve bu yüzden karabuğday proteinleri hemen tüm diğer meyve-sebze ve tohumların proteinlerine göre besleyicilik açısından daha kalitelidir.

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