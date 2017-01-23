Karabuğdayın faydaları nelerdir?

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2-Karabuğday proteinlerinin biyolojik değeri yüzde 90’ın üzerindedir . Bu değer, örnek protein olarak kabul edilen anne sütü ile yumurta proteinlerinin sahip oldukları yüzde 100 biyolojik değerine çok yakındır ve bu yüzden karabuğday proteinleri hemen tüm diğer meyve-sebze ve tohumların proteinlerine göre besleyicilik açısından daha kalitelidir.