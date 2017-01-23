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23 OCAK 2017
Remziye Coşkun
SAĞLIK

Beyin kanaması geçiren kadının eşinden ihmal iddiası!

Eşi yoğun bakıma alınan Cafer Coşkun, sorumluların cezalandırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:00:25 Güncelleme: 12:12:21 DHA

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 27 yaşındaki Cafer Coşkun, mide ağrısı şikayeti ile hastaneye götürdüğü 8 aylık hamile eşi 22 yaşındaki Remziye Coşkun'un eve gönderildikten 2 saat sonra beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındığını iddia ederek, sorumluların cezalandırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

2 çocuk annesi Remziye Coşkun, 10 Ocak'ta mide ağrısı şikayetiyle götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilaç verilerek evine gönderildi. 8 aylık hamile Remziye Coşkun, 2 saat sonra fenalaştı. Tekrar aynı hastanenin acil servisine götürülen genç kadının beyin kanaması geçirdiği belirlenince acil ameliyata alınıp, bebeği sağlıklı olarak dünyaya getirildi. Ardından da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadın yoğun bakıma alındı.

Kız bebeğin erken doğum nedeniyle kuvözde olduğunu eşinin de ölüm kalım savaşı verdiğini belirten Cafer Coşkun, Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi doktorları hakkında zamanında gerekli müdahaleyi yapmadıklarını iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eşinin bilincinin kapalı olduğunu belirten Coşkun, "Ben eşime acil serviste gerekli müdahalenin yapılmadığını bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini düşünüyorum. Bebeğimiz, hala kuvözde. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ayrıca ihmal iddialarıyla ilgili Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlatıldı.

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