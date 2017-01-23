Skolyoz hastası Hasret hayallerine kavuştu

Aydın'ın Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Demirkan ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan omurilik eğriliği bulunan 8 yaşındaki Hasret Demirkan'ın ameliyatı için evlerini satılığa çıkaran Demirkan ailesi hayallerine kavuştu.

Demirkan ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan 8 yaşındaki Hasret Demirkan'a iki aylıkken skolyoz (omurilik eğiriliği) teşhisi konmuştu. İki kez ameliyat geçiren Hasret'in tamamen sağlığına kavuşması için üçüncü kez ameliyat olması gerekince üçüncü ameliyat için gerekli olan 45 bin lirayı karşılayamayan aile evlerini satılığa çıkardı. Evin eski olması üzerine alıcı bulamayan aile hayırseverlere çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alparslan Şenköylü, Hasret'in ameliyatını gerçekleştirdi.

Anne Suzan Demirkan, Hasret'e iki aylıkken bu hastalığın teşhisinin konulduğunu belirterek, "Aydın Üniversitesi'nde 8 aylıkken birinci ameliyatını oldu, 2 yaşında da ikinci ameliyatı oldu ama bu ameliyatlardan yarar yerine zarar gördük. İkinci ameliyatta sol tarafının sinir damarı kopmuş, sol ayağını hissetmiyor ve çürümeler başladı son bir yıldır. İnşallah bu sefer her şey çok iyi olacak çünkü Alparslan hoca çok iyi bir doktor ve tek seferde kızımı kurtardı. İnşallah bir daha da ameliyat gerekmeyecek, sağlığına kavuşacak" şeklinde konuştu.

Anne Demirkan, tedavi için gittikleri bütün hastanelerde yüksek ücret talep ettiklerini belirterek, "Maddi durumumuz yoktu. Allah bin kere razı olsun bu hastaneden. Yardımcı oldular destek oldular. Kızıma sağlığını geri kazandırdılar" ifadelerine yer verdi.

"Hastane bizi buldu" diyen Anne Suzan Demirkan, hastaneye gelme aşamalarını ve tedavi süreçlerini şu şekilde aktardı:

"Kızımın öğretmeni, o bir mail yazmış ve internette paylaşmış. Bunu daha sonra hastanede görmüş. Bize ulaştılar. Davet ettiler bizi. Bizde yılbaşından önce buraya geldik. Ondan sonra hocamız tarafından filmleri çekildi Hasret'in ve yapabileceklerini söylediler. Çok da başarılı bir ameliyat oldu. Doktorumuz başarılı geçtiğini söyledi. Bundan sonrada bir daha ameliyat olmayacakmış. Bu son ameliyatmış."

Göz yaşlarını tutamayan anne Demirkıran, bunun bir anne için inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi.

Diğer iki çocuğunun sağlıklı olduğunu belirten Demirkan, "İnşallah Hasret'te sağlıklı olacak bundan sonra" ifadesini kullandı.

"SAKLAMBAÇ OYNARKEN ONU HEMEN BULUYORLARDI"

Skolyoz ameliyatı geçirerek sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Hasret ise ameliyattan önce koşamadığını ve arkadaşları ile oynayamadığını dile getirdi. Hasret'in bu durumuna üzülen anne Demirkan'da, "Hasret ameliyattan önce koşamıyordu. Arkadaşlarına uyum sağlayamıyordu. Bisiklet sorunumu vardı. İnşallah o çözülecek. Arkadaşları ile saklambaç oynarken onu hemen buluyorlardı koşamadığı için" dedi.

Prof. Dr. Alparslan Şenköylü ise, skolyozun çok büyük bir problem olduğuna değinerek, "Genelde insanlar çok karşılaşmadıkları için toplumda nadir görülüyormuş gibi olsa da biz hekimler olarak oldukça sık karşılaşıyoruz. Skolyoz, omurgadaki yana doğru eğrilikler, aslında tek başına yana doğru olmuyor eğrilik, özellikle Hasret kızımızda olduğu gibi sadece önden değil yandan baktığımızda, çocuğu öne doğru eğip sırtına baktığınızda biz buna aksiyal düzlem diyoruz. Üçüncü boyut olarak adlandırabilirsiniz bunu, üçüncü boyutta da problem oluyor. Bu durumlarda skolyoza baktığımızda en sık görülen skolyoz tipleri idiyopatik dediğimiz nedeni belli olmayan, daha çok ergenlik dönemine doğru 11-12'li yaş kız çocuklarında görülen tip ve tam ergenliğe girmeden önce özellikle okul çağı çocuklarında sık gördüğümüz bir sorun ancak Hasret'te daha farklı bir durum var doğuştan ortaya çıkan bir şey. Zaten Hasret iki aylıktan beri bu sorunu yaşıyor ve daha önce birkaç kez de ameliyat olmuş. Tabii omuriliği de gergin olduğu için beyin cerrahisi ile ilgili birtakım ameliyatlar geçirmiş omuriliğinin gevşetilmesi için. Ancak bunlar tabii ki bu tedavinin tamamlanması için yeterli değil. İleride eğriliğin çok daha fazla artacağını öngörerek bizim farklı işlemler yapmamız gerekiyordu Hasret'e. Aslında tedavi seçeneği olarak doğuştan skolyozlarda çok farklı şeyler yapabiliyoruz, bunların içerisinde çok teknolojik şeyler de var; dışarıdan uzatılabilen mıknatıslı çubuklar gibi. Ancak Hasret'te bunu uygulamak çok kolay değildi çünkü eğriliği tam sırt bölgesinin üst kısmında yer alıyordu ve uzayan çubuk yerleştirdiğimiz zaman teknik olarak çok daha problemli işlerle karşılaşabilirdik ve biz tek seansta bu işi çözmek için omurgasını kırma kararı aldık. Bu bizim omurga cerrahisi içinde yaptığımız en büyük ameliyatlardır. Hem felç riski açısından hem de kanama ve ölüm riski açısından riskli ameliyatlardır ancak Hasret'te işler yolunda gitti ve düzgün bir ameliyatla işi çözümlediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"İLERİDE ÇOCUĞUN YAŞAMININ KISALMASI İLE SONUÇLANIYOR"

Skolyoz'un ileride daha büyük problemlere yol açabildiğine de değinen Prof. Dr. Şenköylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten ameliyat yapmamızın nedeni bu. Skolyoz dediğimiz problem özellikle sırt bölgesini içeriyorsa ki akciğer ve kalbin bulunduğu kesimdir, burada akciğerlerin bulunduğu göğüs kafesinin hacmini daraltıyor ve bu ilerleyici olursa tabii ki ileride akciğer hastalıklarına, kalple ilgili ya da başka iç organlarla ilgili problemlere yol açıyor, bu da tabii ki çocuğun yaşamının kısalması ile sonuçlanıyor. Hasret'in baktığımızda diğer çocuklardan kabaca çok da büyük bir farkı yok şu anki skolyoz nedeniyle aslında açıları bizim sınırda olarak tabir ettiğimiz açılar. O yüzden istediği gibi arkadaşlarıyla oynayabilir istediği gibi koşabilir, Hasret'in tek sıkıntısı sol bacağında yine doğuştan olan güç kayıplarına bağlı olarak gelişmemeye bağlı aksaması. Aslında bakarsanız bu da kısmen skolyozun sonucu olarak düşünülebilirsiniz ama skolyozun sonucunun yanında omuriliğin anormalliklerine de bağlı olarak orada bir uyarı problemi ve güç kaybı aksamasına yol açıyor. Aile içinde psikolojiyi çok bozan bir durum çünkü engelli bir çocukla uğraşmak dünyanın en sıkıntılı işlerinden bir tanesi, takdir edersiniz ki hiç kimsenin istemediği bir şey. Skolyoz da engelliliğe neden olabiliyor. Hasret'in sorunun da oldukça nadir görülen bir problemi vardı ve 2 aylıktan beri ailesi bu sıkıntıyla uğraşıyor. Beyin cerrahisiyle omuriliğinin gerginliğinin düzeltilmesi sonucu bizim müdahale edebileceğimiz hale geldi."

"BUNDAN SONRA EĞRİLİĞİN ARTMAYACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Hasret'e uygulanan müdahaleyi de aktaran Prof. Dr. Şenköylü, ameliyat sonrası takipte ise, "Genel olarak skolyoz takiplerini korse vermeksizin yapıyoruz çünkü yeterli vidalarla ve birtakım çubuklarla fiksasyon sağladığımız için dışarıdan da kemik yerleştiriyoruz ve o kemikler kaynadıktan sonra, artık bundan sonra bu eğriliğin artmayacağını öngörüyoruz ama tabii ki bu çocuk hala büyüyen bir çocuk o yüzden eğrilikte farklı durumlar ortaya çıkabilir. Biz kısa bir mesafeyi aldığımız için problem çıkmayacağını öngörüyoruz ama yine de 13-14'lü yaşlara kadar en azından çocuğu yakinen takip etmemiz gerekecek. Ameliyat sonrası kısa dönemde ise normal dikiş atmıyoruz, gizli dikiş atıyoruz kız çocukları bunlar dışarıdan görüntüsü garip olmasın diye ve dikişlerini almıyoruz. Onuncu gün banyo yapmaya izin veriyoruz ve genelde ortalama 3 hafta içerisinde bu hastasına göre değişir 2 hafta olabilir, 1 ay olabilir okula gitmelerine izin veririz ve sırt çantasının iki kulpunu birden takmak koşuluyla sırt çantası taşımlarına da izin veriyoruz. Bundan sonra enfeksiyon olmazsa bunun için bir takım önlemler alıyoruz, üçüncü dördüncü gün taburcu edeceğiz ve sonra evinde çok fazla bir şeye gerek kalmadan yaşamını sürdürecek. Neticesinde bu çocuğun omurgası büyüyen omurga olduğu için belli aralıklarla takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekrar etme riskinin de olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şenköylü, "Oldukça küçük bir yeri kapsıyor, yaklaşık 6-7 tane omurunu kapsıyor 15-20 tane omurunu kapsıyor olsaydı eğriliği o zaman tabii ki 8 yaşındaki bir çocuğa böyle bir ameliyat yapmıyoruz o zaman büyüme yönlendirici dediğimiz mıknatıslı çubuk gibi bir takım ameliyatlar yapıyoruz böylece çocuğun gövdesi uzarken çubuğun boyunu da uzatıyoruz, hem içeriden kontrol etmiş oluyoruz en sonunda da bütün işlemler bittikten sonra çocuğun büyümesi durunca nihai ameliyatıyla omurgasını o pozisyonda donduruyoruz. Hasret kızımız ekonomik durumu pek iyi olmayan bir ailemizin çocuğu ve baktığımız zaman birkaç yerde farklı illerde, farklı hekim arkadaşlarımıza gitmişler ancak önerilen ameliyatın masraflarını karşılayamayacak durumda olduklarından dolayı daha sonra bize ulaşmaya çalışmışlar ancak ulaşamamışlar. Biz bunu haber aldığımızda kendileriyle bir bağlantı kurduk ve kendilerinin tedavilerini üstlendik ve gerçekleştirdik. Umarım bu Hasret'e ileriki yaşamında sağlıklı bir omurga olarak geri döner" açıklamasını yaptı.