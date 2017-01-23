SAĞLIK HABERLERİ
23 OCAK 2017
SAĞLIK

Balık yemenin faydaları nelerdir?

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:27:52

Haftada 2-3 kez balık tüketilmesi erişkinleri ve bebekleri pek çok hastalıktan korur

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    Yıldızı her zaman parlayan besinlerden biri olan balığın erişkinler kadar bebek ve çocukların beslenmesinde de büyük önem taşıdığı belirtildi.

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    Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Balık eti, tavuk eti ve hindi eti gibi kümes hayvanlarının etleriyle birlikte beyaz et olarak tanınır. Haftada 2-3 kez balık tüketilmesi erişkinleri ve bebekleri pek çok hastalıktan korur. 

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    Araştırmalar balık tüketiminin prematüre bebeklerde görme keskinliği gelişimini hızlandırdığını göstermiştir. Ayrıca 9-10 aylık bebeklerde problem çözme yeteneğini de artırdığı belirlenmiştir" dedi.

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