Balık yemenin faydaları nelerdir?

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Böylece, damar sertliği (arterioskleroz) olanlara tavsiye edilir. Etlere göre, balıklar bol fosfor ve iyot kaynağıdır. Ayrıca balıklarda, A, D ve B vitaminleri bulunur. Madem balık bu kadar kıymetli bir besin o zaman, sağlıklı beslenmek için ne kadar balık tüketmeliyiz?