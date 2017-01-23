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23 OCAK 2017
Ücretsiz testler
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Ücretsiz testler nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, A'dan Z'ye tüm hastalıkların tanısı ya da tedavi protokolünün şekillenebilmesi için gerekli görülen birçok testin devlet güvencesi altında ücretsiz olarak yapıldığını söyledi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:28:26 Güncelleme: 17:30:36 AA

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, A'dan Z'ye tüm hastalıkların tanısı ya da tedavi protokolünün şekillenebilmesi için gerekli görülen birçok testin devlet güvencesi altında ücretsiz olarak yapıldığını söyledi.

Tanı ve tedavide yaklaşık binde 10 oranında nadir kullanılan testlerin bulunduğuna dikkati çeken Gümüş, bunlardan bazılarının da yeni teknolojiler olduğu için henüz hastanelerde kullanılmadığını belirtti. Gümüş, "Hekim tarafından istenmesi halinde Türkiye'de yapılmayan testleri yurt dışında da yaptırabiliyoruz. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce onay alındıktan sonra yapılan testin parası ödeniyor. Yurt dışında 8-10 bin dolara yaptırılan testler var" dedi.

Bunun dışında nadir görülen hastalıklarda, başta kanser vakalarının genetik incelemesinde kullanılan bazı testlerin bulunduğunu da aktaran Gümüş, bu tür testlerin rutin kullanımda çok yer almadığının altını çizdi. Gümüş, hastanelerde bunların yapılmamasından dolayı sıkıntılar yaşanabildiğinin tespit edildiğine değinerek, "Çok az sayıda da olsa vatandaşın mağdur olmaması için bu tür testlere hasta ve hasta yakınlarının kendi ceplerinden herhangi bir ödeme yapmamaları için gerekli düzenlemeleri yaptık" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞIMIZIN CEBİNDEN HİÇBİR ŞEKİLDE PARA ÇIKMAYACAK"

Gümüş, bu testlerden bazılarının Türkiye'deki kimi merkezlerde yapılabildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşın cebinden hiçbir şekilde para ödemeden ilgili testleri yaptırabilmesi için Kamu Hastaneleri Kurumu, nadir testlerle ilgili merkezi bir alım yapacak. Bu İstanbul, Ankara ve İzmir bandında veya Anadolu'da bir ilde veya bir merkezde olacak. Tamamen, kurye sistemiyle çalışılacak. Kişinin testi, buraya gönderilecek, yaptırılacak, parası da ödenecek."

Hastalığın tanı ve tedavisi için nadir de olsa gerekli bir test olduğunun belirtilmesi halinde, testin ödeme kapsamı içine alınacağını vurgulayan Gümüş, "Kamu Hastaneleri Kurumu, ilgili testi kendi imkanlarıyla yaptıramasa dahi, ilgili merkez aracılığıyla hizmet alımı yapacak. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, şu anda ihale süreci için hazırlıklar yapılıyor. Bu aşamadan sonra, nadir yapılan testler için artık vatandaşımızın cebinden hiçbir şekilde para çıkmayacak" diye konuştu.

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