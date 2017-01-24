Diş macunu zeka geriliği yapıyor iddiası!

Kozmik Bilim ve Stratejik Araştırmalar Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki, beyaz un ya da kepekli ekmek yerine, tam tahıllı ekmekler veya tam buğday ekmeğinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Maranki, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tematik Kış Kampları kapsamında, "AR-GE İnovasyon Kampı Sağlıklı Yaşam" etkinliklerine katıldı.

Kampın açılışında, "Sağlıklı Düşün, Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa" konferansında öğrencilere buluşan Maranki, tuz tüketimiyle ilgili olarak, "Bize 'tuzu tüketmeyin' deniliyor ama 'hangi tuzu tüketmeyin?' Bunu bizlere söylemiyorlar. Rafine tuz ile kristal tuz ayrımını yapmıyorlar. Biz rafine olmuş tuzlardan uzak durmalıyız" diye konuştu.

Diş macunlarının kanserojen özelliklere sahip olduğunu ve bu kimyasal maddenin çocuklarda zeka geriliğine yol açtığını iddia eden Maranki, "Ayrıca, bağışıklık sistemini çökertir, enfeksiyonlara karşı direnci düşürür, üreme sistemine zarar verir ve kalıcı dişlerin çıkmasını geciktirir. Bildiğiniz gibi eskiden diş macunu denen bir şey yoktu. Herkes karbonat kullanırdı. Hatta parmağımızın ucunu ıslatıp, bir kase içerisinde bulunan karbonata batırıp, ardından da dişlerimize sürerdik. Ancak son zamanlarda bu unutturuldu. Onlarca marka diş macunu ve içerisinde yüzlerce kimyasal madde bulunmaktadır" dedi.

Buğdayın öğütülmesinde yapılan yanlışlardan bahseden Prof. Dr. Maranki, "Buğdayın öğütülmesi sırasında 3 tabaka vardır. Bunlar, kepek, endosperm ve ruşeymdir. Kepek yüzde 12-15 oranında, endosperm yüzde 80-85 oranında, ruşeym ise yüzde 2-3 oranında bulunur. Unun elde edildiği kısım, endosperm tabakasıdır. Bu tabakada ağırlıklı olarak nişasta ve protein bulunur. Vitamin, mineral ve lifli bileşenler düşük oranlardadır. Kepek tabası, beyaz un üretiminde yan ürün olarak kullanılır ve B grubu vitaminler ile demir, magnezyum ve çinko gibi mineraller, suda çözünen proteinler ve diyet lifi bileşenleri bakımından oldukça zengindir" ifadelerini kullandı.

Ruşeym tabakasında protein, lipitler, enzimler, vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir tabaka olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Maranki, şu bilgileri aktardı:

"Ekmekte kepek miktarı arttıkça kül miktarı da artarak rengi koyulaşır. Kül miktarının artması açık bir ifadeyle undaki minerallerin artması yanında, kepek tabakasında bulunan vitaminler ve lifli bileşenler gibi beslenme açısından önemli diğer bileşenlerin de artışı anlamına gelmektedir. Bu sebeple beyaz un ya da kepekli ekmek yerine, tam tahıllı ekmekler veya tam buğday ekmeği tercih edilmelidir."