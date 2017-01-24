SAĞLIK HABERLERİ
24 OCAK 2017
Sağlık kaynağı besinler
SAĞLIK

Sağlık kaynağı besinler sizi hasta edebilir!

Sağlıklı olduğunu düşünerek kontrolsüzce tüketilen besinler sağlığı tehdit edebilir. Nasıl mı?

24 Ocak 2017 Salı, 15:37:58 Güncelleme: 15:41:12 İHA

Diyetisten Laleş Güzel, "Sürekli tükettiğiniz ve sağlıklı olduğunu düşündünüz birçok gıda vücudunuzda olumsuz etkilere neden olabilir" dedi.

Diyetisyen Laleş Güzel, gıda intoleransı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Her yiyeceğin besin değerinin birbirinden farklı olduğunu ve hiçbir besinin bir diğerinin yerini tam olarak tutamayacağını anlatan Güzel, "Uzmanlar genellikle besinleri yasaklamak yerine, porsiyon kontrolünü sağlayarak tüketilmesini önermektedir. Ancak sağlıklı olduğunu düşünerek tüketilen birçok besin, vücutta olumsuz etkiler yaratabilmekte, kilo alımını tetiklemektedir. Bu durumda, gıda intolerans testi ile hangi besinin vücuda olumsuz etki yaptığını öğrenebilir, ona göre önlem alarak daha kolay kilo verilebilir" dedi.

"VİTAMİN DEPOSU BESİNLER SAĞLIĞINIZI BOZABİLİR"

Vitamin deposu sebze ve meyveleri tüketirken dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Güzel, "Örneğin çok sağlıklı olduğunu düşündüğümüz yumurta, brokoli, enginar, domates gibi birçok besin eğer vücudumuz tarafından sindirilemiyor ise, vücudumuz bu gıdaların içindeki proteinlere karşı tepki vermeye başlar. Bu olumsuz etki "Gıda İntoleransı" olarak adlandırılır ve vücutta kilo almaya yol açar. Bu durum birçok kronik rahatsızlığa neden olarak yaşam kalitesini düşürür" diye konuştu.

"HER 8 KİŞİDEN BİRİNDE GIDA İNTOLERANSI GÖRÜLÜYOR"

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada gıda intoleransı tanısı konmuş ortalama 1 milyar kişinin bulunduğunu vurgulayan Güzel, şunları kaydetti:

"Yani ortalama dünyada her 8 kişiden birinde bu durum söz konusudur. İş ve sosyal yaşamı, ruh ve beden sağlığını olumsuz yönde etkileyen gıda intoleransı, kilo almak ve kilo verememek, migren, cilt problemleri, nedeni bilinmeyen ödem, kabızlık, gaz, mide krampları, şişkinlik ya da ishal, kronik yorgunluk, romatizmal hastalıklar, baş ağrısı, solunum yolu hastalıkları, farenjit, nezle, grip ve ağız yaraları, Crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, kronik burun akıntısı, OSB, depresyon ve uyku bozukluğu gibi problemlere neden olabilir. Diyetisyen kontrolündeki diyet sürecinde kişi eğer kilo veremiyor aksine kilo alıyorsa, kronik yorgunluk, ödem, gaz, mide krampları, şişkinlik, kabızlık ya da ishal varsa bu durumda vücudun yabancı gıdalara karşı toleransı olup olmadığını anlamak için gıda intolerans testinin yapılması doğru seçenek olacaktır. Bunun için bu konuda uzman bir beslenme ve diyet uzmanına başvurulmalıdır. Çıkan sonuçlar değerlendirilerek hangi besinlerden uzak durulması, hangilerine beslenme düzeninde yer verilmesi gerektiği belirlenmelidir."

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