SAĞLIK HABERLERİ
24 OCAK 2017
SAĞLIK

Beslenmenize daha çok yeşillik katın!

24 Ocak 2017 Salı, 17:05:54 HABERTURK.COM

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Banu Kazanç, HABERTURK.COM okurları için yeşilliklerin hayatımızdaki önemini anlattı

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    Yeni yılda aldığınız kararlara; sağlıklı beslenme kadar hareketli bir yaşam tarzını da katmalı ve beslenmenizde daha fazla yeşilliklere yer vermelisiniz.

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    Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Banu Kazanç, HABERTURK.COM okurları için yeşilliklerin hayatımızdaki önemini anlattı.

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    Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanların, aktif yaşayanlardan daha fazla vücut yağını artırdıklarını izleriz. Ofis çalışmasına dayalı bir işiniz var ise veya her gün egzersiz yapmanız için zamanınız yoksa, daha aktif hale gelebilmeniz için bazı alışkanlıkları geliştirmelisiniz.

 

 

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