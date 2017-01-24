Beslenmenize daha çok yeşillik katın!

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Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanların, aktif yaşayanlardan daha fazla vücut yağını artırdıklarını izleriz. Ofis çalışmasına dayalı bir işiniz var ise veya her gün egzersiz yapmanız için zamanınız yoksa, daha aktif hale gelebilmeniz için bazı alışkanlıkları geliştirmelisiniz.