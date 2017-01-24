Beslenmenize daha çok yeşillik katın!

24 Ocak 2017 Salı, 17:05:54 | Güncelleme: 17:19:42
HABERTURK.COM
Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Banu Kazanç, HABERTURK.COM okurları için yeşilliklerin hayatımızdaki önemini anlattı
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Yeni yılda aldığınız kararlara; sağlıklı beslenme kadar hareketli bir yaşam tarzını da katmalı ve beslenmenizde daha fazla yeşilliklere yer vermelisiniz.
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Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Banu Kazanç, HABERTURK.COM okurları için yeşilliklerin hayatımızdaki önemini anlattı.
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Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanların, aktif yaşayanlardan daha fazla vücut yağını artırdıklarını izleriz. Ofis çalışmasına dayalı bir işiniz var ise veya her gün egzersiz yapmanız için zamanınız yoksa, daha aktif hale gelebilmeniz için bazı alışkanlıkları geliştirmelisiniz.
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Zaman sınırlamaları, çoğu insanın hayatında rol oynamasına rağmen, kısa yürüyüşlerden fazlasını yapmanın bir yolunu bulmamız gerekir. Spor salonunda özellikle kışın daha fazla egzersiz imkanlarının olduğu gerçektir, sizin için daha iyi bir seçenek olabilir.
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Kent içi yaşamda giderek doğal yeşil örtüyü kaybediyoruz. Birçoğumuz, şehir yaşamının bize sunduğu akıllı binalarda, plazalardaki ofislerde günümüzün büyük bir bölümünü geçiriyoruz.
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Çalışma ortamınız plazaların, yapay ışıklar, klimatizasyonu, pencereleri hiç açılmayan ofislerinde bulunuyorsa önerim; hafta sonları mümkün olduğunca yeşilliklerle buluşmanız olacaktır.
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Stresten uzaklaşmak için, doğal bitki örtüsünün, yeşilliklerin hakim olduğu bölgelere gitmeyi hedeflemeli, yürüyüş yapmalı, bisiklete binmeli, doğa ile iç içe olacağınız alanlarda piknik yaparak temiz hava almalısınız.
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Yeşil renk doğanın, canlılığın rengidir, insanları olumlu yönde etkiler, sakinleştirir, huzur ve güven verir. Beslenmenizde yer vereceğiniz yeşil renkli sebze ve meyvelerin ise sağlık ve zindelik için inanılmaz katkıları olur.
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Yeşil yapraklı sebzeler, A, B, C, E gibi vitaminler ile potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum gibi minerallerden zengindir. Ayrıca, bünyelerinde bol miktarda su bulundururlar, yağ içermezler, düşük kalorilidirler.
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Lifleri çokça içerdiklerinden açlığınızı kontrol etmenize yardımcı olur uzun süre tok tutarlar, diyet yaparken rahatlıkla yeşil sebzeleri tüketebilirsiniz.
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Bitkilerin yeşil rengini sağlayan, yaprağında bulunan klorofildir, bu ayrıca bitkilerin güneş ışığı su ve karbonhidrat kullanarak fotosentez yapmasında rol oynar bitkiye gereken besinlerin yapımını sağlar.
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Klorofil, sindirim sistemini düzenler, kanın temizlenmesinde, vücudun toksik etkilerden arınmasına yardım eder. Ancak, pişirme klorofilin büyük bölümünü olumsuz etkiler, onun için yeşil bitkileri mümkün olduğunca çiğ olarak tüketmek veya kısa süreli pişirilmesine özen göstermek gerekir.
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Yeşil yapraklı sebzeler, kalsiyum bakımından zengindir; bu da dişlerinizi ve kemiklerinizi güçlü tutmanıza ve osteoporoz riskinizi azaltmanıza yardımcı olur. Potasyum ise kas fonksiyonuna ve sağlıklı kan basıncı seviyelerini korumaya yardımcı olur.
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Yeşil yapraklı sebzeler birçok vitamin, mineral ve hastalıklarla mücadele eden fitokimyasallarla doludur. Açlığı kontrol etmeye yardımcı olduğu için kilo vermek isteyenler için önemli bir besin maddesi olan lif içerirler. Lifler kolestrolü düşürebilir ve kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olur.
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Yeşil yapraklı sebzeler içindeki C vitamini, lutein ve zeaksantin; katarakt ve maküler dejenerasyon riskini azaltabilir. C vitamini, kollajen oluşumuna yardımcı olur. Kollajen, eklem esnekliği ile bir rol oynar, artrit riskinizi düşürebilir ve cildinizi güzelleştirir.
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Bu sebzeler, folatın mükemmel bir kaynağıdır, kardiyovasküler hastalık riskinizi azaltabilir beta-karoten içeren yapraklar, vücudun dokularının büyümesine ve onarımına yardımcı olur.
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Marul, ıspanak, pazı, tere, semizotu, maydanoz, dereotu, nane gibi çoğu zaman yemeklerde aroma ve lezzet veren taze yeşillikleri kahvaltı, ara öğün ve yemeklerde bolca kullanmalısınız. Dilerseniz bunu mutfağınızda balkonunuzda saksıda küçük çapta da olsa kendiniz de yetiştirebilirsiniz.
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Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerin sağlığa faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için çiğ tüketmelisiniz ya da çok az buharda pişirebilirsiniz.
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Onlardan güzel bir salata yapabilir, sandviçin arasına yeşil bir kat ekleyebilirsiniz, sabah yaptığınız omletin içine ilave ederek tüketebilir, servis tabağınızı yeşilliklerle süsleyebilirsiniz.
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Çorbalarınızı yeşil sebzelerle lezzetlendirebilir, makarna soslarını yeşil renkli sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız meyve sularına, smoothielere yeşil sebzeler katabilirsiniz.