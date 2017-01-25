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25 OCAK 2017
Virüs
SAĞLIK

Virüsler birbirleriyle konuşuyormuş

İsrail’de yapılan yeni bir araştırma virüsler arasında bir iletişim ağı olduğunu ortaya çıkardı. Virüslerin iletişim şifreleri çözülebilirse viral hastalıkların önüne geçilebilir

25 Ocak 2017 Çarşamba, 02:37:43 Güncelleme: 03:28:38

İsrail’de yapılan yeni bir araştırma, bakterileri enfekte eden virüslerin birbirleriyle iletişim kurduğunu ortaya koydu. Weizmann Enstitüsü Moleküler Genetik Bölümü’nden bilim insanları, enfeksiyon sırasında virüslerin çevreye, kendi soyundan gelenler ve çocukları için “kısa bilgilendirmeler” içeren moleküller saldığını, diğer virüslerin de bunları alıp okuyabileceklerini keşfetti.

Profesör Rotem Sorek’in başında bulunduğu ekip, kültür bakterileri geliştirdi ve onları virüslerle enfekte etti. Ekip daha sonra, bakteri ve virüsleri kültürden çıkararak ortama salınan en küçük molekülleri inceledi. Sorek, “Bulduğumuz molekül, her jenerasyon virüsün, sonraki akrabalarıyla iletişim kurmasını sağlar” diye konuştu.

Sonuçları Nature Dergisi’nde yayınlanan araştırma, virüsler arasındaki bu mesajlaşmanın şifrelerinin çözülmesi halinde, viral hastalıklara karşı mücadelede dengeleri insanoğlu lehine değiştirebilir.

GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    tabiki israil vürüslerin akrabası olur
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