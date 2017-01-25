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25 OCAK 2017
Sigara
SAĞLIK

Sigara kullanımı giderek azalıyor!

Son 10 yılda Türkiye’deki sigara içen kişi sayısındaki düşüş cesaretlendirici...

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:35:09 Güncelleme: 10:37:23

Türkiye’de 10 milyonun üzerinde sigara kullanıcısı olduğunu belirten Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, son 10 yılda Türkiye’deki sigara içen kişi sayısındaki düşüşün cesaretlendirici olduğunu söyledi.

İstenilen sigara bırakma oranlarına düşülmesi için daha fazla kişinin sigarayı bırakması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, şöyle konuştu: “1O milyon sigara kullanıcısının en büyük özelliği günde 1 paket ve üstü içmesi. Aslında bütün bunlar endişe verici veriler. Çünkü sigaranın içindeki birçok madde vücudun bütün hücrelerini olumsuz şekilde etkiliyor. Sigara, sadece akciğer kanseri değil, bildiğimiz bütün kanserleri tetikliyor, kalp hastalıklarının her türünü çok ciddi şekilde etkiliyor. Kalp hastalıkları Türkiye’deki ölüm nedenlerinin ilk sıralarında yer alıyor. Bu oranın bu derece yüksek olmasının bir sebebi de fazla sigara kullanımı diye düşünüyorum. O yüzden halk sağlığı ve bireylerin kendi yaşam kalitelerini artırmaları açısından sigaranın bırakılması son derece önemli bir konu.”

KİMLER RİSK ALTINDA?

Sigara kullanan herkesin risk altında olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Çarkoğlu, “Sigara herkesin sağlığı için son derece zararlı ancak bir takım gruplar var ki onlar daha da kırılgan oluyorlar. Örneğin bütün kronik hastalığa sahip olanlar ki burada en önemli grubu diyabet hastaları oluşturuyor” dedi. Hamile olan ve hamile kalmak isteyen kadınların da sigaradan uzak durması gerektiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Çarkoğlu, “Çünkü sigara kullanımı hamileliğin oluşmasını engelleyici bir faktör. Ayrıca erkeklerin de çocuk sahibi olma ihtimallerini düşüren maddeleri içeriyor. Böyle baktığımız zaman sigara kullanımında herkes bir noktadan sonra risk altına giriyor” diye konuştu.

“SİGARAYI BIRAKMADA HER DENEYİM BİR ÖĞRENMEDİR”

İnsanların sigarayı bırakma deneyimlerinin farklılık gösterebileceğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, “Sigarayı bazı insanlar bir defada bırakıyor, bazı insanlar 10 defada bırakıyor. Kimin ne zaman, neyi deneyerek bırakacağı çok kişisel bir deneyimdir. O yüzden 1-2 kere denedim ben bunu bırakamıyorum diyerek vazgeçmemek, tekrar tekrar denemek gerekiyor. Çünkü her deneyim bir öğrenmedir. Bu öğrenmelerle daha önceden neyi deneyip işlediğini bildiğiniz gibi, nelerin işlemediği de anlaşılmaya başlıyor” dedi.

“ELEKTRONİK SİGARANIN SATIŞI YASAK”

Çarkoğlu, sigarayı kullanmak isteyenlerin başvurduğu yöntemler arasına giren elektronik sigarayla ilgili ise şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı erken bir zamanda Türkiye’de üretimini ve satışını yasakladı. Bunu genel olarak olumlu karşılıyoruz. Çünkü elektronik sigaraların sigara bırakmada ne kadar etkin olduğu hala çok ciddi tartışılan bir konudur. Örneğin Amerika’da yapılan bir araştırmada elektronik sigaranın sigaraya başlama konusunda özendirici olduğu sonucunun ortaya çıktığını görüyoruz. Elektronik sigaranın özellikle gençler arasında kullanımının çok yaygınlaştığını ve bunun çok ciddi bir sağlık problemi olduğunu görüyoruz. O yüzden sigarayı bırakmak için bu yöntemi tavsiye etmiyoruz.”

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