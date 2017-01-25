SAĞLIK HABERLERİ
25 OCAK 2017
SAĞLIK

Kararmayan GDO'lu elmalar geliyor!

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:07:39

FDA'nin 2O15'de onay vermesiyle uzun süre tartışma konusu olan genetiği değiştirilmiş elmalar, şubat ayında satışa sunulacak

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    Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 2O15'de onay vermesiyle uzun süre tartışma konusuolangenetiği değiştirilmiş elmalar, Şubat ayında ülke çapında satışa sunulacak.

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    Vatan'da yer alan habere göre; Okanagan Speciality Fruits adlı firma tarafından üretilen ve 'Arctic Appies' (Kutup Elması) markasıyla satılacak elmaların en büyük özelliği ise kesildiği zaman kararmaması.

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    3 HAFTA RENK DEĞİŞTİRMİYOR

    Elmaların kesildiği zaman kahverengileşmesine yol açan 'PPO' enziminin değiştirilerek üretildiği 'Arctic Apples', piyasaya sürülecek ilk genetiğiyle oynanmış elma olacak.

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