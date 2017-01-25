Kararmayan GDO'lu elmalar geliyor!

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:07:39 | Güncelleme: 11:48:23
FDA'nin 2O15'de onay vermesiyle uzun süre tartışma konusu olan genetiği değiştirilmiş elmalar, şubat ayında satışa sunulacak
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Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 2O15'de onay vermesiyle uzun süre tartışma konusuolangenetiği değiştirilmiş elmalar, Şubat ayında ülke çapında satışa sunulacak.
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Vatan'da yer alan habere göre; Okanagan Speciality Fruits adlı firma tarafından üretilen ve 'Arctic Appies' (Kutup Elması) markasıyla satılacak elmaların en büyük özelliği ise kesildiği zaman kararmaması.
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3 HAFTA RENK DEĞİŞTİRMİYOR
Elmaların kesildiği zaman kahverengileşmesine yol açan 'PPO' enziminin değiştirilerek üretildiği 'Arctic Apples', piyasaya sürülecek ilk genetiğiyle oynanmış elma olacak.
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Elma kesildiği zaman PPO enzimi havayla temas ediyor ve elmanın yüzeyi kahverengileşıyor.
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Arctic Apptes'da ise bu enzime müdahale edildiği için elma en az 3 hafta renk değiştirmiyor.
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Söz konusu elmaların dilimlenmiş olarak satılması planlanıyor. Arctic Apples diğer elmalara göre daha geç bozulduğu ve kahverengileşmediği için maliyeti daha düşük.
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Dilimlenmiş elmaların maliyetinin yüzde 35'ini antioksidanlar oluşturuyor. Genetiği ile oynanmış bu elmalar ise antioksidana ihtiyaç duymuyor.
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Okanagan Speciality Fruits, VVashington eyaletinde 85 bin elma ağacı dikti. 215 bin tahe daha dikilecek.