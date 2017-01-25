Sağlık

Daha zeki olmak için ne yapmak gerekiyor?

25.01.2017 - 14:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hayatınızdaki ufak tefek değişiklikler zeka seviyenizi artırıp, sizi daha akıllı yapabilir. Örneğin öğle sonrası 15.00 civarı uyuyup ardından duş almak hayatınızda fark yaratabilir!

  • 1 Zeka artıran tüyolar...
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    Hepimiz rekabetin üstesinden gelmek, kendimizi daha eksiksiz, entelektüel varlıklara dönüştürmek için uğraşıyoruz. Bu tüyolarla kendinizi daha akıllı varlıklar haline getirebilirsiniz.

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  • 2 Zeka artıran tüyolar...
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    SABAHLARI SU İÇİN!

    Sabahları uyandığınızda su içmek harikalar yaratabilir. Bunlardan birinin de beyin gücünüze yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? En az iki bardak su içmelisiniz. Sonuçta, uyuduğunuzda vücudunuzdaki su eksiliyor. 

  • 3 Zeka artıran tüyolar...
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    O nedenle zihinsel gücünüzü artırmak için birkaç bardak sudan yardım alabilirsiniz. Uyanın ve kendinizi suyla yenileyin.

  • 4 Zeka artıran tüyolar...
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    SİZDEN DAHA ZEKİ İNSANLARLA VAKİT GEÇİRİN 

    Sizden daha akıllı biri ile vakit geçirmek, şimdi olduğunuzdan daha akıllı olmanıza yardımcı olabilir. Sizden daha akıllı olan insanların etrafında olmak, farklı bir düzeyde düşünmenizi sağlayacaktır. 

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  • 5 Zeka artıran tüyolar...
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    Birlikte olmak zafer yolunuzda ivme kazanmanıza yardımcı olur. Bu durum spor yapmaya benzer, eğer topa bile vuramayan birisiyle tenis oynuyorsanız bunun size hiç yardımı olmaz. Fakat sizden daha iyi bir oyuncu ile oynarsanız, oyununuzun iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 4 saat önce
    bu ülkede paran yoksa üçte uyumayı unut:zzz:
  • Misafir 06 Ağustos 2017 Pazar 20:22
    Ben de niye çok uykum var diyorum zekamın gelişmesi gerekiyormuş
  • Misafir 04 Temmuz 2017 Salı 15:44
    çok uyuyorlar diye gençlere kızmayalım. zekalarını geliştiriyorlar.
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