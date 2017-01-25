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25 OCAK 2017
ses masajı
SAĞLIK

Stresi ses masajıyla yenin

Orta Asya'da 5 bin yıldır kullanılan ses masajıyla stresten kurtulmak mümkün

25 Ocak 2017 Çarşamba, 18:48:48 Güncelleme: 18:50:37 AA

Tedavi yöntemi olarak 5 bin yıldır kullanılan ses masajını, günümüzde birçok insan özellikle stresten arınmak için tercih ediyor.

Orta Asya'da uzun yıllar önce gerçekleştirilen tedavi yöntemlerinden biri olan ses masajı; ruh, beden ve zihni kapsayan bir süreci içeriyor. Farklı metallerin alaşımlarından üretilen el yapımı ses çanaklarının, bedenin farklı bölgelerine gönderdiği ses frekanslarıyla gerçekleştirilen masaj, önceleri Avrupa'daki tedavilerde, bugünlerde ise Türkiye'de özellikle stresle mücadelede kullanılan bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Ses masajı uzmanı Sırma Belin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayla, bedenin her bir bölgesinde ayrı ayrı rezonansların bulunduğunu ve bunlarla farklı boy ve frekanslardaki çanakları buluşturduklarını söyledi.

STRES, KORKU VE KAYGILARDAN ARINDIRIYOR 

Ses çanaklarıyla yapılan uygulamaların öz güven duygusu geliştirdiğini aktaran Belin, masajın insanı stres, korku, kaygı gibi duygulardan arındırdığını kaydetti.

Belin, "Sesle tedavi; stresle baş etmeyi kolaylaştırır, uykusuzluğa da iyi gelmektedir. Yenilenmeyi, enerjik olmayı sağlar ve motivasyonu artırır." dedi.

Tedavinin ağrılara da iyi geldiğini aktaran Belin, tansiyon, tiroid hormonu ve felçli uzuvların tedavisinde de etkili olduğunu vurguladı.

Belin, "Ses çanağından çıkan ses; ruhun derinlerine dokunur, ruhumuzu titreştirir. Ses, gerginlikleri çözer, içimizdeki hekimi devreye sokar ve yaratıcı enerjimizi ortaya çıkarır." ifadesini kullandı.

OSMANLI DÖNEMİNDE DE UYGULANDI

Müziğin hasta tedavisindeki etkisine de değinen Belin, sesle tedavinin Osmanlı döneminde de uygulandığını anımsatarak yoğun bakım ünitelerindeki hastaların bile çanaklardan çıkan seslere tepki verebildiklerini dile getirdi.

Belin, bu yöntemin köklerinin 5 bin yıl öncesine kadar dayandığını ve o dönemlerde Hindistan'da kullanılan şifa yöntemlerinden biri olduğunu anlatarak, "Doğu dünyasına göre insan sesten oluşur, yani sesin kendisidir. Sadece kendisi ve çevresindekilerle uyum içinde yaşayan insan, yaşamını özgürce ve yaratıcı şekilde oluşturabilir. Günlük yaşamda insanın ses çanaklarıyla yapılan tedavi de aslında bu." değerlendirmesinde bulundu.

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