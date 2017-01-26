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26 OCAK 2017
Şerife Yılmaz
SAĞLIK

Kalbindeki 4 santimetrelik delik ameliyatsız kapatıldı!

38 yaşındaki Şerife Yılmaz'ın kalbindeki yaklaşık 4 santimetrelik delik, ameliyatsız anjiyo yöntemi ile kapatıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:13:49 Güncelleme: 10:46:32 İHA

Denizli'de, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran tekstil işçisi 38 yaşındaki Şerife Yılmaz'ın kalbindeki yaklaşık 4 santimetrelik delik, ameliyatsız anjiyo yöntemi ile kapatıldı. 

Denizli'de, uzun yıllardır nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetlerden hastaneye başvuran 38 yaşındaki Şerife Yılmaz'ın kalbinde delik olduğu belirlenmesinin ardından hastaneye başvuruda bulundu. Burada yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın kalbindeki nedeniyle ameliyat olması gerektiği belirtildi. İncelemelerin ardından Yılmaz, kalbindeki yaklaşık 4 santimetrelik delik ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kapatıldı.

Şerife Yılmaz'ın durumu hakkında kısa bir açıklama yapan Doç. Dr. Yusuf Alihanoğlu "Anjiyo işlemi ile yaklaşık 4 santimetrelik bir kalp deliğini 1 saatlik bir işlem ile başarıyla kapattık. Şikayetlerinde azalma gözlenen Şerife hanımın durumunun gün geçtikçe daha iyiye gideceğine inanıyoruz. Bu büyüklükteki bir delik Denizli'de ameliyatsız olarak ilk kez kapatılıyor ve literatürde de bu tip vakaların çok az sayıda görüldüğü bilinmektedir. Kalp deliği bulunan hastaların durumlarının, deliğin ameliyatsız olarak kapatılması açısından bizler ve bizler gibi uzmanlar tarafından da değerlendirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Yaşadığı sıkıntılardan dolayı birçok hastaneye başvuran Şerife Yılmaz, "Ameliyat olmaktan korktuğum için sürekli erteledim ancak hastaneye başvurdum, kalbimdeki delik ameliyatsız olarak kapatıldı. Hocama ve bütün hastane ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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