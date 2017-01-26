Kış depresyonunun nedeni nedir?

Depresyonun psikiyatri alanında bir klinik durumun adı olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan, “Genellikle insanlar tarafından günlük durum ya da ruh halinin tarifi için kullanılıyor olsa da bunun bir klinik tanı olduğunu unutmamak gerekir. ‘Affeksiyon’ (hissetme) dediğimiz, çevreye doğru duygusal tepkileri vermememizi sağlayan işlev depresyon durumunda sağlıklı çalışmaz ve çevreye ya da olan bitene karşı ortaya çıkan duygular gerektiği gibi olamaz. Depresyonda çevre ve olan bitenler yani genel anlamda ‘durum’ daha kötümser, umutsuz ve kötüymüş gibi algılanır” dedi.

IŞIK MİKTARI KIŞ DEPRESYONUNU TETİKLİYOR

Depresyonun insanın olayları doğru değerlendirememesinden değil, olayları gerektirdiğinden daha kötü hissetmesinden kaynaklandığını söyleyen Dr. Cem Hızlan, “Hissetmeyi ve değerlendirmeyi (yargılama) iki farklı işlev olarak ele almalıyız. Evde ve kapalı alanlarda vakit geçirmek kimi insanlar için sıkıcı bir durummuş gibi görünse de depresyon söz konusu olduğunda bunun ne kadar etkili bir faktör olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Işık miktarının etkili olduğuna dair verilerin daha net olduğunu söylemek mümkün. Sıkıntı, mutsuzluk, bıkkınlık gibi durumsal duyguları depresyonla karıştırmamak gerekir. Bir de insanların hoşlandıkları durumlar değişiklik gösterir. Kapalı alanlarda ya da evlerde vakit geçirmenin her insan için aynı derecede sıkıcı olduğunu varsaymak için bir nedenimiz yok” açıklamasında bulundu.

KIŞ DEPRESYONU TEDAVİSİNDE KUZEY ÜLKELERİNDE DENENMİŞ YOĞUN IŞIK TEDAVİSİ UYGULANIYOR

Kışın depresyona yakalanma olasılığının büyük oranda yapısal yatkınlıkla ilgili olduğunu belirten Dr. Cem Hızlan, çevresel faktörlerin bu durumu tetikleme potansiyelinin göz ardı edilmemesini, yine de bunun bir yatkınlık zemini üzerine gelişebileceğini belirtti. Dr. Hızlan kış depresyonunun tedavisine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Kışın görülen depresyonun tedavisi de diğer depresyon olguları gibi yapılır. Ön planda antidepresanların kullanımı geliyor. Özellikle kuzey ülkelerinde denenmiş fototerapi (yoğun ışık tedavisi) gibi uygulamalar kışın görülen depresyonlara özgü tedavi yaklaşımları içinde sayılabilir.”

GÜNLÜK PLANLAMALAR MEVSİME VE BİYOLOJİK SAATE GÖRE YAPILMALI

Kış depresyonundan korunmak için insanların farklı mevsimlerde biyolojik saatiyle birlikte fiziksel ihtiyaçlarının da değiştiğini vurgulayan Dr. Cem Hızlan “Uyku ihtiyacımız, beslenme biçimimiz, dinleme ve aktivite sürelerimiz kışın ve yazın farklılıklar gösterir. Bu değişikliklere duyarlı olmak ve saygı göstermek, günlük planımızı bu değişikliklere uygun planlamak kişileri kış depresyonundan korur” önerisinde bulundu.