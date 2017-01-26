SAĞLIK HABERLERİ
26 OCAK 2017
SAĞLIK

Bu ikizler bildiklerinizden farklı! Biri sarışın diğeri melez...

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:23:46 HABERTURK.COM

Irklar arası evliliklerin sonucunda ikiz bebekler birbirlerinden tamamen farklı bir şekilde doğabiliyorlar

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    Amerika'nın Illinois eyaletinde dünyaya gelen dokuz aylık Kalani ve Jarani Dean, sosyal medyada milyonlarca insanın gönlüne taht kurdu.

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    Onları diğer ikizlerden ayıran şey birbirlerine hiç benzemiyor olmaları ve hatta birisinin melez diğerinin ise sarışın olması...

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    Irklar arası bir evliliğin ürünü olan Kalani ve Jarani'nin farklı doğmaları aslında 500'de bir ihtimal. Buna göre; bebeklerden biri deri rengini annesinden, diğeri ise babasından aldı. 

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