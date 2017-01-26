Bu ikizler bildiklerinizden farklı! Biri sarışın diğeri melez...
26 Ocak 2017 Perşembe, 14:23:46 | Güncelleme: 15:38:54
HABERTURK.COM
Irklar arası evliliklerin sonucunda ikiz bebekler birbirlerinden tamamen farklı bir şekilde doğabiliyorlar
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Amerika'nın Illinois eyaletinde dünyaya gelen dokuz aylık Kalani ve Jarani Dean, sosyal medyada milyonlarca insanın gönlüne taht kurdu.
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Onları diğer ikizlerden ayıran şey birbirlerine hiç benzemiyor olmaları ve hatta birisinin melez diğerinin ise sarışın olması...
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Irklar arası bir evliliğin ürünü olan Kalani ve Jarani'nin farklı doğmaları aslında 500'de bir ihtimal. Buna göre; bebeklerden biri deri rengini annesinden, diğeri ise babasından aldı.
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Kalani bebek, annesinden aldığı Kafkas genlerine sahipken; Jarani, babası Thomas'a benziyor. Babaları Thomas ise bir Afro-Amerikan. Anne Whitney'in çocukları için facebook sayfası açmasıyla, bebeklerin fotoğrafları hızla yayılmaya başladı.
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ARKADAŞLARI İNANMADIĞI İÇİN KİMLİKLERİNİ GÖRMEK İSTİYOR!
Bu ikizlerden Lucy, beyaz tenli ve turuncu saçlı iken, Maria ise kumral ve kıvırcık saçlı...
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1997 doğumlu olan Maria ve Lucy Aylmer kardeşler de birbirlerine hiç benzemeyen ikizlerden...
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Maria ve Lucy'nin ebeveynlerinin yaptığı ırklar arası evlilik sonucunda kardeşlerden biri annesine diğeri de babasına benziyor.
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Çift yumurta ikizi olan Aylmer kardeşlerle tanışan kişiler, onların ikiz olduğuna kesinlikle inanmıyor ve kimliklerini görmek istiyorlar.