SAĞLIK HABERLERİ
26 OCAK 2017
Fransa şekerli içecekler
SAĞLIK

Fransa'da şekerli içeceklere kısmi yasak getiriliyor

Fransa'da ilave şeker veya renklendirici içeren içeçekler okullarda ve restoranlarda kısmen yasaklanacak

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:36:26 Güncelleme: 17:43:35 AA

Fransa'da ilave şeker veya renklendirici içeren içeçekler okullarda ve restoranlarda kısmen yasaklanacak.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, okul, otel, tatil köyü ve restoranlarda, ilave şeker ve sentetik renklendirici içeren içeceklerin, ücretsiz dağıtımı, indirimli ve promosyonlu satışının yasaklanacağı duyuruldu.

Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek uygulamanın kapsamına, ilave şeker, ilave renklendirici içeren gazlı ve gazsız tüm içecekler giriyor.

Obezite ve diyabetle mücadele amacıyla başlatılan uygulamaya, açık büfelerde sınırsız dağıtılan şeker ilaveli içeceklerin de dahil olduğu bildirildi.

Karar, geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığınca, Dünya Sağlık Örgütünün, özellikle gençlerde obezite ile mücadele kapsamındaki tavsiyesiyle alınmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bebek ölümünde D vitamini şüphesi
SAĞLIK

Öldüren vitamine yasak geldi!
Grip aşısı yaptırmalı mı?
SAĞLIK

Grip aşısı yaptırmalı mı?
Siyah sarımsağın faydası saymakla bitmiyor!
SAĞLIK

Sarımsağı eğer böyle yerseniz...
Antibiyotik kullananlar dikkat!
SAĞLIK

Antibiyotik kullananlar dikkat!

Bu ikizler bildiklerinizden farklı! Biri sarışın diğeri melez...
SAĞLIK

Aynı anne ve babadan doğduklarına inanmayınca...
Fitness yaparken nelere dikkat edilmeli?
SAĞLIK

Fitness yaparken nelere dikkat edilmeli?
Antibiyotik kullananlar dikkat!
SAĞLIK

ANTİBİYOTİK KULLANANLAR DİKKAT!

Fitness yaparken nelere dikkat edilmeli?
SAĞLIK

FİTNESS YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Siyah sarımsağın faydası saymakla bitmiyor!
SAĞLIK

SARIMSAĞI EĞER BÖYLE YERSENİZ...
Grip aşısı yaptırmalı mı?
SAĞLIK

GRİP AŞISI YAPTIRMALI MI?
Fransa'da şekerli içeceklere kısmi yasak getiriliyor
SAĞLIK

ŞEKERLİ İÇECEKLERE YASAK GETİRİLİYOR!
Zeka artıran yiyecekler nelerdir?
SAĞLIK

BUNLARI YEDİĞİNİZDE DAHA ZEKİ OLACAKSINIZ!