Fransa'da şekerli içeceklere kısmi yasak getiriliyor

Fransa'da ilave şeker veya renklendirici içeren içeçekler okullarda ve restoranlarda kısmen yasaklanacak.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, okul, otel, tatil köyü ve restoranlarda, ilave şeker ve sentetik renklendirici içeren içeceklerin, ücretsiz dağıtımı, indirimli ve promosyonlu satışının yasaklanacağı duyuruldu.

Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek uygulamanın kapsamına, ilave şeker, ilave renklendirici içeren gazlı ve gazsız tüm içecekler giriyor.

Obezite ve diyabetle mücadele amacıyla başlatılan uygulamaya, açık büfelerde sınırsız dağıtılan şeker ilaveli içeceklerin de dahil olduğu bildirildi.

Karar, geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığınca, Dünya Sağlık Örgütünün, özellikle gençlerde obezite ile mücadele kapsamındaki tavsiyesiyle alınmıştı.