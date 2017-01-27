Beta bakterisi kalp ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor

Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, beta bakterisi nedeniyle çocuklarda boğaz enfeksiyonlarının sık görüldüğünü ancak bu bakterinin kalp ve böbrek yetmezliğine yol açabildiğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, aileleri özellikle uyararak, ateş, boğaz ağrısı, kırgınlık, eklem ağrıları gibi durumlarda hiç beklemeden mutlaka bir uzman hekime ve sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdiklerini vurguladı.

Beta bakterisinin sadece bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına değil kalp yetmezliğine de yol açtığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, hastalıkların en çok çocukluk yaş gruplarında görüldüğünü söyledi. Ailelere uyarılarda bulunan Çiğdem El, "Ateş, boğaz ağrısı, kırgınlık, eklem ağrıları gibi durumlarda hiç beklemeden mutlaka bir uzman hekime, sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Özellikle komşulardan alınan ilaçlar yada bilinçsizce kendilerinin bir ilaca ulaşıp özellikle antibiyotik grubu ilaçları danışmadan, hekime danışmadan kullanmamalarını öneriyoruz. Siterik bir hastalık diyoruz çünkü sadece boğazı tutmuyor. Sade bademciklerle sınırlı kalmıyor. Bazı hastalarda, bazı hassas hastalarda, çocuklarımızda eklemleri etkileyerek artrit tablolarına daha ileri istenmeyen bir durum olarak kalbi de tutabilmekte hatta kalp yetmezliğine kadar gidebilmekte. Bu durumda bu gibi şikayetler olduğunda hekime başvurulmalı. Hekim, aile ve çocuk olaraktan ekip olarak hastalığı yönetmeli, belirtilen süre zarfında, belirtilen süre içerisinde ifade edilen ilaçlar kullanılarak hasta takibe alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, 3 ya da 5 haftalık periyotlarda tekrarlanan yüksek ateşte hastanın acilen bir sağlık kuruluşuna getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, bir vakadan örnek vererek şu bilgileri aktardı: "Örneğin bir hastamız bize ayak bileklerinde ve kalçalarına kadar olan bölgede milimetrik kırmızı döküntüler ile başvurdu. Bu tablo hemogşunler puprası dediğimiz bir tablo. Daha çok gastroenterit sistem enfeksiyonları, ishal, kusmalardan 1 ile 5 hafta sonrasında ya da üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonrasında gelişmekte. Bizim hastamızda da üst yolunum yolu enfeksiyonlarından sonra gelişen aslında beklediğimiz yaş grubunun dışına çıkmakla beraber 10'lu yaşlarda sonrasında gelen bir hastamız. Hemogşunler puprasında özellikle bizim için önemli olan böbreklerin tutulumu. Aynı zamanda mide bağırsak kısmında tutulumlar olmakta. Hastanın ematuri dediğimiz idrardan kan gelmesi, yine bağırsaktan kan gelmesi gibi tabloları takip ediyoruz. Böyle durumlarda özellikle düşmeyen ateş tekrarlayan üçer haftalık, beşer haftalık aralıklarla tekrarlayan bu tablolarla mutlaka hastalarımızın, ailelerin uzman hekime başvurmalarını öneriyoruz."

Çiğdem El, streptokok A grubu beta strepdokulara bağlı bakterinin yol açtığı durum nedeniyle MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilen Osman Baki'nin beta bakterisinden dolayı zor günler geçirdiğini ve şu an sağlığına kavuştuğunu sözlerine ekledi.

Bademcik şikayetiyle başladı, vücuduna yayıldı

Çektiği sıkıntılı süreçten kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Osman Baki ise şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığım bademciklerim şişti, şiştikten sonra iltihaplanmış. İlaçlardan 3 tane iğne eksik kullandığım için, sonra hastaneye başvurdum. Hastaneye başvurunca geldim bademciklerin iltihaplanmış dediler, ilaç yazdılar. Ondan sonra ilaçları kullandım. Kullandıkça faydası olmadı, ayaklarım şişmeye başladı, yürüyemez oldum. Yürüyemez olunca sürekli doktora başvurdum. Antakya Devlet Hastanesine gittim, oradan buraya sevk ettiler. Buraya yatırdılar. Kalp yetmezliği varmış. Bağırsak iltihabı kalbe vurmuş. İlk geldiğim zaman ayağımda şişlik vardı, yürüyemiyordum. Boynum da oynamıyordu. Tedavi görmeye başladım. Tedavi görünce hastalığım düzelmeye başladı, şu an iyiyim."